Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 36min
Desejamos rápidas melhoras.

Vítor Fonseca, mais conhecido do público como Cifrão, deu um susto aos fãs ao revelar, nas redes sociais, que sofreu um acidente e está com um dos braços engessado. O artista, de 46 anos, publicou um conjunto de fotografias revela o que acontceu.

Na descrição das imagens, Cifrão escreveu com humor: «Em 2011 foi o Amigo do Guedes, em 2025 fui eu», deixando no ar que terá caído enquanto andava de skate e magoado o braço. A publicação gerou de imediato uma onda de comentários de apoio e desejos de rápidas melhoras por parte dos seguidores.

Cifrão é um dos rostos mais conhecidos do entretenimento português. Bailarino, coreógrafo, cantor e ator, tornou-se famoso com a sua participação na série juvenil Morangos com Açúcar e no grupo musical D’ZRT, que marcou uma geração. Ao longo dos anos, consolidou uma carreira sólida também atrás das câmaras, como coreógrafo e diretor artístico de programas de sucesso da TVI.

Além de ter sido jurado em formatos como A Tua Cara Não Me É Estranha, Dança com as Estrelas e Let’s Dance, Cifrão é reconhecido pelo seu contributo para a dança em Portugal, tendo formado centenas de jovens bailarinos e levado o seu talento a palcos nacionais e internacionais.

Recentemente, terminou a Licenciatura em Dança na Faculdade de Motricidade Humana (FMH), e partilhou a conquista com os seus seguidores de forma emotiva e inspiradora.

Apesar do incidente, o artista manteve o bom humor característico e mostrou que está a encarar esta fase com leveza. Os fãs não tardaram em reagir com mensagens de carinho: «Só não cai quem não tenta 😜. Vai passar rápido», «As melhoras Cifras. Já não tens idade para andar de skate😂», «Rápida e forte recuperação».

