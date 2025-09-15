Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Cifrão e Noua Wong celebram o primeiro aniversário da filha! Veja as fotos da festa

Vítor Fonseca, mais conhecido do público como Cifrão, deu um susto aos fãs ao revelar, nas redes sociais, que sofreu um acidente e está com um dos braços engessado. O artista, de 46 anos, publicou um conjunto de fotografias revela o que acontceu.

Na descrição das imagens, Cifrão escreveu com humor: «Em 2011 foi o Amigo do Guedes, em 2025 fui eu», deixando no ar que terá caído enquanto andava de skate e magoado o braço. A publicação gerou de imediato uma onda de comentários de apoio e desejos de rápidas melhoras por parte dos seguidores.

Cifrão é um dos rostos mais conhecidos do entretenimento português. Bailarino, coreógrafo, cantor e ator, tornou-se famoso com a sua participação na série juvenil Morangos com Açúcar e no grupo musical D’ZRT, que marcou uma geração. Ao longo dos anos, consolidou uma carreira sólida também atrás das câmaras, como coreógrafo e diretor artístico de programas de sucesso da TVI.

Além de ter sido jurado em formatos como A Tua Cara Não Me É Estranha, Dança com as Estrelas e Let’s Dance, Cifrão é reconhecido pelo seu contributo para a dança em Portugal, tendo formado centenas de jovens bailarinos e levado o seu talento a palcos nacionais e internacionais.

Recentemente, terminou a Licenciatura em Dança na Faculdade de Motricidade Humana (FMH), e partilhou a conquista com os seus seguidores de forma emotiva e inspiradora.

Apesar do incidente, o artista manteve o bom humor característico e mostrou que está a encarar esta fase com leveza. Os fãs não tardaram em reagir com mensagens de carinho: «Só não cai quem não tenta 😜. Vai passar rápido», «As melhoras Cifras. Já não tens idade para andar de skate😂», «Rápida e forte recuperação».