Matilde Breyner vive momento especial com a filha: “Como é que eu cheguei até aqui?”

Nas férias, família de Matilde Breyner adota 'medidas' para passarem mais tempo a conviver. E há uma coisa proibida

Há momentos que fazem parar o tempo. Foi precisamente isso que aconteceu a Matilde Breyner, que recorreu às redes sociais para partilhar um registo muito especial ligado à filha, Mia.

A atriz mostrou algumas fotografias do dia em que marcou presença na primeira reunião de pais da escola da filha. Numa das imagens surge elegante, enquanto noutra aparece ao lado de Mia, já de mochila às costas e pronta para mais um dia de escola.

A acompanhar as fotografias, Matilde refletiu sobre a passagem do tempo e a forma como a maternidade mudou as suas prioridades. Com humor e nostalgia, recordou os tempos da juventude em que a única preocupação era se entrava no Lux pela direita e confessou que custa acreditar que já chegou à fase das reuniões de pais.

Esta é também uma fase particularmente preenchida para a atriz, que continua a dividir-se entre a vida familiar e os projetos profissionais. Entre eles está o espetáculo “Não fui eu que disse!”, o seu primeiro espetáculo a solo, integrado na programação do MEO Marés Vivas Comedy Fest, marcado para 29 de outubro.

E tudo começou de forma inesperada.

Matilde Breyner recebeu uma mensagem de César Mourão depois de este ver um dos seus vídeos. “Um dia recebo uma mensagem do César Mourão a responder a um story de um vídeo meu de lip sync, a dizer: ‘Já pensaste fazer alguma coisa com isto?’”, contou.

A resposta da atriz foi imediata: “Penso todos os dias, mas o quê?”

A pergunta acabou por dar origem ao projeto que agora apresenta ao público. Intitulado “Não Fui Eu Que Disse!”, o espetáculo promete transportar para o palco a energia, o humor e a irreverência que Matilde Breyner tem mostrado no universo digital.