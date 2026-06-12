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Lembra-se da Salomé de «Morangos com Açúcar»? Já tem mais de 40 anos e pode não reconhecê-la

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:12
Lembra-se da Salomé de «Morangos com Açúcar»? Já tem mais de 40 anos e pode não reconhecê-la - TVI

Uma das personagens mais lembradas.

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Ciomara Morais ficou conhecida do grande público como Salomé, um dos nomes de destaque da terceira temporada de «Morangos com Açúcar», papel que interpretou com 21 anos. Hoje, continua ligada à representação e à moda, com um percurso que vai muito além da série juvenil da TVI.

Depois de «Morangos com Açúcar», Ciomara Morais integrou projetos «Equador» e «A Única Mulher», consolidando a sua presença na ficção portuguesa.

A atriz, produtora, argumentista e modelo tem ainda trabalho no cinema e na realização, incluindo a curta-metragem «Encontro com o Criador» e outros projetos autorais.

Hoje, aos 40 anos, a ex-moranguita continua a afirmar-se como um nome sólido e multifacetado no panorama artístico português.

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