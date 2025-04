Reflexão de Fernanda Serrano gera onda de comentários: «A vida é que por vezes decide»

Fernanda Serrano vive experiência «única e irrepetível» ao lado de companhia muito especial

Fernanda Serrano recorreu às redes sociais no passado dia 9 de abril para partilhar com os seguidores várias fotografias nos bastidores da Plural, onde se encontra a gravar «A Protegida», dando vida a Clarice. As imagens não passaram despercebidas — e tudo graças ao seu visual arrojado e carregado de atitude.

A atriz surge com uma peruca loira, pelo queixo, com franja lateral que atravessa a testa na diagonal, cobrindo parcialmente o rosto- acessório que às vezes usa na personagem da novela- com um batom vermelho marcante e uma expressão sensual, Fernanda Serrano mostra um lado confiante.

Na descrição da publicação, escreveu um texto inspirador e reflexivo sobre a forma como encara os altos e baixos da vida:

«A cores ou a preto e branco? Prefiro ver e viver a Vida a cores, embora nem sempre seja possível. Há dias cinzentos, uns menos que outros. Cabe-nos muito fazer escolhas que contribuam para termos algo por que sorrir, por que agradecer, por que trabalhar e alcançar! A Vida é que por vezes decide. Mas nós também devemos fazer algo por ela! Porque a realidade vai muito para além destes instagrams e partilhas! Concordam comigo? Estamos a meio da semana. O Sol vai abrandar e a chuva vai voltar. Preparem-se! #vida».

A publicação não tardou a receber centenas de reações e comentários elogiosos por parte dos fãs, que ficaram rendidos à beleza e às palavras da atriz:

«A vida é que por vezes decide», «Linda de qualquer forma! », «Lindíssima», «continuação de boa semana», «A cores mas igualmente linda a preto e branco, boa noite Bjs HR», «Simplesmente mágico», «Gosto de ambas, as fotos, mas viver a cores trás sempre outro ânimo e outra alegria á alma e ao coração».

Veja a partilha, aqui:

