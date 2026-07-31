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Esta atriz desafiou tabus nos "Morangos com Açúcar" e hoje inspira milhares de pessoas

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
Esta atriz desafiou tabus nos "Morangos com Açúcar" e hoje inspira milhares de pessoas - TVI

A sua personagem tinha dupla identidade! Sabem quem é?

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Para muitos portugueses, Cláudia Chéu ficará para sempre associada à inesquecível Dora, uma das personagens mais marcantes da temporada de verão de "Morangos com Açúcar 3", exibida pela TVI em 2006. Na altura, a atriz tinha 28 anos e aceitou um dos desafios mais ousados da sua carreira, dando vida a uma jovem que escondia a sua verdadeira identidade ao assumir a personagem masculina de Pedro.

A história de Dora destacou-se pela originalidade e pela forma como explorava a temática da dupla identidade, algo pouco comum na ficção nacional da época. A personagem vivia constantemente entre a verdade e a mentira, criando situações inesperadas que conquistaram o público e fizeram dela uma das protagonistas mais memoráveis daquela temporada de verão.

Pela irreverência do enredo e pelos desafios interpretativos que exigia, o papel de Dora acabou por marcar uma geração de telespectadores, sendo ainda hoje recordado pelos fãs da série.

Quase duas décadas depois, a vida de Cláudia Chéu seguiu um caminho bastante diferente da televisão. Atualmente, aos 48 anos, a antiga atriz dedica grande parte da sua carreira ao ensino superior, sendo professora universitária na Universidade de Évora e na Escola Superior de Comunicação Social.

Mas o seu percurso vai muito além da docência. Cláudia Lucas Chéu afirma-se hoje como escritora, poetisa, dramaturga, novelista, contista e argumentista, sendo considerada uma das vozes mais versáteis da cultura portuguesa contemporânea.

Nascida em Lisboa, a 3 de janeiro de 1978, construiu um percurso sólido nas artes e na literatura, conciliando a criação artística com a investigação e o ensino.

Outro dos marcos da sua carreira foi a cofundação da companhia Teatro Nacional 21, projeto que reforçou a sua ligação ao teatro contemporâneo. Além de atriz, estreou-se também na encenação, apresentando trabalhos no Teatro São Luiz e levando várias peças originais aos palcos do Teatro Nacional D. Maria II, duas das mais prestigiadas salas de espetáculo do país.

Embora tenha seguido um rumo profissional diferente daquele que a tornou conhecida do grande público, Cláudia Chéu continua profundamente ligada ao universo artístico, agora através da escrita, da dramaturgia e da formação de novas gerações.

De uma das personagens mais irreverentes de "Morangos com Açúcar" a professora universitária e escritora reconhecida, Cláudia Chéu é hoje um exemplo de reinvenção e de uma carreira construída muito para além da televisão.

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