Esta atriz brasileira desmistifica tabu que intriga muitas mulheres

Claudia Raia, de 58 anos, é atriz e produtora. A sua carreira começou ainda na adolescência, quando se dedicou à dança profissional, tendo atuado nos Estados Unidos e na Argentina. Aos 17 anos, fez a sua estreia na televisão com uma participação no programa «Viva o Gordo», de Jô Soares.

A atriz foi mãe aos 56 anos de Lucas, filho que teve com Jarbas Homem de Mello, que na altura tinha 53 anos. Lucas é o primeiro filho do ator e dançarino, mas o terceiro filho de Claudia Raia, que já é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 22 anos, ambos do seu casamento com o ex-marido Edson Celulari.

Atualmente, a atriz está em Portugal com a peça «Menopausa», onde partilha o palco com o marido, Jarbas Homem de Mello. Este é um espetáculo que retrata, de forma honesta e bem-humorada, a vida da mulher 50+ e onde o tema principal é a menopausa. É através de cenas curtas e números musicais, que a peça dá voz a personagens divertidas, honestas e, por vezes, dramáticas, abordando temas essenciais para esta fase da vida.

As cenas refletem inquietações, angústias, sonhos e desejos impactados pela maturidade e pela menopausa. São abordadas questões como mudanças corporais, vida profissional, saúde, beleza, expectativas sociais e relacionamentos afetivos. Tudo é tratado de forma franca e envolvente, propondo riso e reflexão sobre uma das fases mais impactantes e menos discutidas na vida das mulheres.

Claudia Raia partilhou nas redes sociais 5 dicas essenciais para quem convive com pessoas que estão a passar pela menopausa.

✔ Primeira dica: Tente não cobrar demais

✔ Segunda dica: Elogie

✔ Terceira dica: Entenda que a vida sexual pode mudar

✔ Quarta dica: Não se compare

✔ Quinta e última dica: Seja parceiro

Saiba mais pormenores sobre estas dicas, no vídeo em baixo:

Cláudia Raia, a atriz brasileira que recentemente espantou o mundo ao ser mãe aos 56 anos em plena menopausa, esteve no programa «Goucha» onde recordou como se preparou para a menopausa e como decidiu fazer um espetáculo dedicado a isso.