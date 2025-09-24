Vem aí em «A Fazenda»: Furiosa, Weza faz um ultimato a Daniela

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) diz a Januário (Hoji Fortuna) que estava prestes a encontrar-se com Barroso quando foi assaltado, tendo Ary vindo em seu socorro. Daniela entra muito aflita com Weza (Cláudia Semedo) a perguntar por Ary (Isaac Alfaiate), seguindo disparada para o quarto.

Daniela (Soraia Tavares) está ralada ao pé de Ary a dizer não querer perdê-lo agora que finalmente o tinha conseguido reconquistar. Zulmira (Helena Isabel) manda-a sair dali, muito irritada. Zulmira liga para Joel (João Jesus) para ele saber daquilo, esboçando ar muito desapontado por ele rejeitar a chamada.

Weza fica atónita por Daniela confirmar a ela e Januário fazer tenções para se mudar para casa de Lukenia (Rita Cruz). Weza diz de pronto à filha que não quer ir, e nunca mais lhe falar se ela fizer isso. Daniela sai a acusar os pais de falta de ambição.

Recorde-se que Daniela é uma das donas da fazenda: