A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz anúncio que promete destruir a vida de Lukenia

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 46min
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz anúncio que promete destruir a vida de Lukenia - TVI

Lukenia nem sabe o que a espera.

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) olha encurralado para Januário (Hoji Fortuna) a insistir com ele para anunciar que está noivo de Daniela (Soraia Tavares). Ary usa o argumento de que Weza (Cláudia Semedo)  ia gostar de estar presente nesse momento, ficando aflito ao vê-la chegar.

Weza discursa que apesar de Daniela lhe ter dado muitos desgostos, percebeu por Januário que a família tem de se manter unida, e por isso ir aceitar mudar-se para a fazenda para proteger a filha. Januário aproveita a ocasião para anunciar o noivado de Ary e Daniela, deixando Ary em pânico.

Este anúncio da mudança lá para casa promete ser uma verdadeira destruição para Lukenia (Rita Cruz)

Recorde-se que, como uma das donas da fazenda, Daniela tinha exigido ir viver para lá com a família:

