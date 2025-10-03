Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz anúncio que promete destruir a vida de Lukenia

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) olha encurralado para Januário (Hoji Fortuna) a insistir com ele para anunciar que está noivo de Daniela (Soraia Tavares). Ary usa o argumento de que Weza (Cláudia Semedo) ia gostar de estar presente nesse momento, ficando aflito ao vê-la chegar.

Weza discursa que apesar de Daniela lhe ter dado muitos desgostos, percebeu por Januário que a família tem de se manter unida, e por isso ir aceitar mudar-se para a fazenda para proteger a filha. Januário aproveita a ocasião para anunciar o noivado de Ary e Daniela, deixando Ary em pânico.

Este anúncio da mudança lá para casa promete ser uma verdadeira destruição para Lukenia (Rita Cruz)

Recorde-se que, como uma das donas da fazenda, Daniela tinha exigido ir viver para lá com a família: