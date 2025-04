Vem aí em «A Fazenda»: Duarte é avistado?

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) fica apreensivo por ouvir Júlia (Kelly Bailey) a contar que Duarte (Cláudio de Castro) lhe deu um comprimido que a pôs a dormir no dia em que ele desapareceu, somente sendo estranho lembrar-se de usar nesse dia a pulseira que foi encontrada no jipe dele. Alba (São José Correia) chega a reprovar Miro por só estar agora preocupado com o filho.

Ivandro (Vitor Hugo) e Joel (João Jesus) dizem a Alba e Miro que Duarte foi avistado perto da fronteira. Alba e Miro saem disparados para irem atrás dele. Joel diz a Ivandro que Duarte pode afinal estar por ali, mostrando-lhe o bilhete que Eva recebeu.

Ivandro diz a Joel achar ser impossível Duarte ter sobrevivido à queda no rio, podendo haver outra pessoa que assistiu a tudo envolvida no assunto.

Recorde-se que estas pistas têm sido inventadas: