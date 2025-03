Vem aí em «A Fazenda»: Júlia deixa Duarte em momento de grande aflição

Em «A Fazenda», Vânia (Maya Booth) ouve em choque Eduardo (Diogo Amaral) a contar que Alba (São José Correia) e Miro contrataram Carlinhos (Simão Fumega) para tentar safar Duarte (Cláudio de Castro) de ter engravidado Jessica.

Ary (Isaac Alfaiate) diz a Joel (João Jesus) que vai assumir as suas responsabilidades se Daniela (Soraia Tavares) estiver grávida, não indo ser como Duarte. Alba, que ouviu tudo fica furiosa, tirando de seguida uma chave do chaveiro.

Duarte fica aflito por Júlia (Kelly Bailey) o avisar que não vai ser por estar ali em Angola que se escapa a depor no caso do atropelamento, dizendo que o tribunal pode emitir uma ordem para o obrigar a fazê-lo mesmo ele não estando no país.

De relembrar que os primos (Júlia e Duarte) têm estado muito próximos e confidentes:

