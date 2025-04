Exclusivo «A Fazenda»: Duarte aterroriza a vida de Eva

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) conta a Talu (Evandro Gomes) que Duarte (Cláudio de Castro) desapareceu para fugir de traficantes que andam atrás dele, acabando por assentir mudar-se para a fazenda.

Eva fica em choque por receber um bilhete pela janela a dizer que alguém sabe o que ela fez. Talu insiste com Eva para mudar-se para a fazenda por ter receio que os traficantes que andam atrás de Duarte lhe façam mal para o apanhar.

Eva continua aflita a olhar para o bilhete que recebeu. Sai disparada do quarto.

Eva mostra a Joel (João Jesus) o papel que alguém lhe atirou pela janela, com ambos a concordar confusos não fazer sentido ter sido Duarte a fazer aquilo. Joel sai para tentar apanhar quem atirou o papel.

Joel mostra a Eva as pegadas de ténis do autor de lhe ter atirado o tijolo com o bilhete para o quarto, aparentando serem de homem. Eva esboça ar muito preocupado com o que está a acontecer, Joel abraça-a. Lukenia (Rita Cruz) aproveita para lhes tirar uma fotografia.

Joel, mostrando a Ary (Isaac Alfaiate) a janela partida no quarto de Eva, diz preocupado ter algo para lhe contar. Joel explica a Ary que foi ele quem mandou a mensagem a Alba (São José Correia) a fazer-se passar por Duarte, podendo haver mesmo a hipótese de ter sido ele quem enviou aquele recado a Eva ali no lodge. Ary fica aflito que Duarte faça mal a Júlia (Kelly Bailey) , mas Joel insiste com o irmão que ninguém pode saber o que se está a passar.

Recorde-se que Duarte caiu ao rio, enquanto discutia com Eva: