Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) diz a Zuri (Madalena Aragão) para ser paciente por ter a certeza que Talu (Evandro Gomes) vai acabar por aceitar ficar com ela, mas fica tensa por Becas a avisar que Barroso está lá em casa para falar com ela.
Becas ouve a conversa de Barroso com Lukenia no escritório, com este a dizer que existem novos dados no desaparecimento de Duarte (Cláudio de Castro).
Lukenia nega a Barroso ter dito a Ivandro que Duarte estava no Cuvango, insistindo que Gaspar (Nuno Lopes) e os seus seguidores andam a fazer tudo para a prejudicar. Barroso menciona a tese de ela ter ficado com a fortuna de Gaspar por causa do vídeo que tem contra Eva, mas Lukenia vinca ser tudo mentira. Barroso olha-a avaliador, mas acaba por sair.
