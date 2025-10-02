A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Duarte desmaia à frente de Alba e revela segredo chocante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:30
Alba não está preparada para ouvir uma coisa destas.

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) liga para Alba (São José Correia) a avisá-la que o jato está pronto para descolar à meia-noite.

Alba aguarda ansiosa que Duarte (Cláudio de Castro) chegue, mas fica em choque quando o vê entrar muito drogado. Duarte diz à mãe que está tudo bem, mas acaba por desfalecer, deixando Alba aflita.

Alba tenta acordar Duarte, que começa a falar de Júlia (Kelly Bailey), dizendo que eles sempre tiveram uma ligação que foi interrompida por ela ter conhecido Ary (Isaac Alfaiate) e fica horrorizada.

De recordar que Duarte era e é completamente obcecado pela prima e que a andava a espiar:

