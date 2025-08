Este colchão insuflável está a 22€ e é perfeito para campismo ou para visitas em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

O colchão insuflável da Intex está a conquistar milhares de utilizadores e o motivo é fácil de perceber. Com mais de 43 mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas na Amazon, este modelo destaca-se pela resistência, conforto e versatilidade. Está apenas 22 € e encontra-se disponível em vários tamanhos, todos abaixo dos 30€, o que o torna numa das opções mais procuradas para o verão. Pode ser utilizado tanto no exterior, em campismo, como em casa, quando há visitas.

Fabricado em vinil resistente à água, o colchão mede 183 x 203 x 25 cm, suporta até 273 kg e dobra-se facilmente para guardar ou transportar. A válvula integrada permite enchê-lo rapidamente — entre 3 a 30 minutos, dependendo da bomba utilizada — e o sistema Dura-Beam confere-lhe uma estrutura estável e duradoura. Quem o comprou refere que, mesmo após várias noites, mantém a firmeza e não perde ar durante o uso. “Dormimos melhor do que em muitos hostels”, refere uma das avaliações, mencionando o conforto surpreendente mesmo em solo duro.

A marca Intex continua a liderar o mercado de camas insufláveis e este modelo é um dos seus mais bem classificados. Os elogios repetem-se: “Muito cómodo, cabem duas pessoas perfeitamente”, “Ideal para visitas ou para levar de viagem”, “Enche-se e esvazia-se com facilidade”, são alguns dos comentários mais votados. Mesmo quem o utiliza em condições mais exigentes, como campismo ao ar livre, realça a resistência e isolamento térmico. Uma utilizadora destacou: “Ao acordar, não notámos perda de pressão.”

Além do conforto, este modelo destaca-se também pela facilidade de arrumação e transporte. Quando desinsuflado, ocupa pouco espaço e pode ser guardado num armário ou transportado numa mala. Muitos utilizadores reforçam que se trata de uma compra prática e acessível. “É a cama perfeita. Produto muito bom”, “Surpreendentemente cómodo para um colchão de ar”, lê-se nas várias páginas de avaliações. Para quem precisa de uma solução temporária e confortável sem gastar muito, esta é uma das melhores opções do momento.

Adquira o colchão aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.