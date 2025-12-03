O colete com aquecimento elétrico que está a conquistar quem sofre com o frio

Este artigo pode conter links afiliados*

O colete com aquecimento elétrico que está a conquistar quem sofre com o frio - TVI
Colete
Colete

O frio intenso exige soluções que vão além do casaco tradicional

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Com a chegada do frio mais intenso, muitas pessoas procuram roupa capaz de manter uma temperatura confortável ao longo do dia. Entre as apostas que têm chamado a atenção está um colete aquecido concebido para mulheres — leve, discreto e pensado para responder às necessidades dos dias gelados.

É atualmente o mais vendido na sua categoria na Amazon, reunindo mais de 400 avaliações e uma classificação média de 4,3 estrelas. O preço encontra-se nos €60,97 (antes €67,08), com a vantagem de já incluir bateria portátil integrada.

Design pensado para o dia a dia

O modelo foi desenhado para evitar volume excessivo, mantendo um corte que favorece a silhueta e permite combinar facilmente com outras peças — seja por baixo de um casaco ou por cima de uma camisola. O tecido é flexível, resistente à água e adequado para quem passa bastante tempo no exterior, faz caminhadas, corrida ligeira ou passeios prolongados. Está disponível em preto e em tamanhos do S ao XXL, todos ao mesmo preço.

Como funciona o sistema de aquecimento

A principal vantagem está na bateria recarregável compacta incluída, capaz de fornecer entre 6 e 8 horas de aquecimento contínuo. Esta autonomia permite atravessar um dia inteiro no exterior sem o incómodo de transportar equipamentos pesados. O sistema funciona em baixa tensão, possui certificação CE e proteção contra sobreaquecimento.

Adquira aqui

colete aquecido amazon

O modelo oferece uma área de aquecimento 35% superior à de vários produtos semelhantes. Os elementos em fibra de carbono estão distribuídos pelo pescoço, costas, abdómen e cintura, proporcionando aquecimento rápido e ajudando a aliviar a rigidez típica dos dias muito frios.

Adquira o colete aqui

Três níveis de temperatura ajustáveis

A regulação é simples através de um botão no colete, permitindo escolher entre três intensidades:

  • 39°C (baixa) — para utilização diária e ambientes menos rigorosos
  • 45°C (média) — adequado para dias mais frios
  • 55°C (alta) — pensado para momentos de frio intenso

A temperatura pode ser ajustada conforme o clima e a necessidade do momento, oferecendo flexibilidade ao longo do dia.

Bateria incluída e elegível para envio Prime

O colete custa €60,97 e é elegível para Amazon Prime. Tendo em conta que inclui a bateria — algo que nem todas as marcas oferecem — torna-se uma proposta competitiva. A bateria pode ser removida para facilitar a lavagem, contribuindo para a durabilidade da peça.

O que destacam as compradoras

As avaliações partilhadas realçam sobretudo a eficácia do aquecimento e o conforto no uso diário. Uma compradora refere: "Comprei para usar no trabalho ao ar livre e tem sido perfeito. O aquecimento é rápido e dura o dia todo."

Outra opinião destaca: "Uso-o todos os dias para passear o cão de manhã cedo. É leve, confortável e realmente aquece." Uma terceira utilizadora acrescenta: "Adorei o facto de vir com a bateria incluída. Outros coletes obrigam a comprar separadamente e fica muito mais caro."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Controla pelo telemóvel e poupa energia: este aquecedor elegante está com 35% de desconto

O essencial do outono: uma panela que cozinha sozinha e transforma qualquer refeição num conforto

Este aspirador de 130€ tem o dobro da autonomia do Dyson V8

Não fazíamos ideia de quantas funcionalidades cabia num smartwatch de 27euros. Fomos descobrir

Mais Vistos

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje
1

Joana Brandão

Hoje
2

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

Ontem
3

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
4

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

Ontem
5

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
sex, 21 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar

A Protegida
Hoje

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje

Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»

Terra Forte
Hoje

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Hoje

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Hoje

«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa

Hoje

Fernanda Serrano partilha tradição emocionante: «Choro sempre»

Hoje

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje

Ator da TVI recebe distinção rara: o reconhecimento que marca a carreira

Ontem
Mais Fora do Ecrã