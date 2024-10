Ao lado da filha mais nova, Paulo Pires revela: «Esta viagem não acontece pelas melhores razões»

Esta quarta-feira, 2 de outubro de 2024, Paulo Pires fez um desabafo sobre a viagem que tem estado a fazer com a filha mais nova e explicou que não é pelos melhores motivos.

«Gostamos de viajar de comboio. Do prazer da viagem, da vista, do som! Esta viagem não acontece pelas melhores razões. Também não começou de comboio mas sim de avião. Mas hoje é assim, já nem sei bem porquê! Depois de ter de ajudar a Zoë a terminar a Pizza, aqui vamos nós no silêncio de um comboio Austríaco até ao Sul.»

É certo que o ator não revelou detalhes do que se está a passar, mas os seguidores uniram-se e têm escritos muitos comentários a dar força: «Tudo a correr pelo melhor Paulo.. Força», «Beijo e um abraço muito forte».

Para além de Zoe, Paulo Pires também é pai de Cloe, ambas são fruto da relação com Astrid Werdnig, com quem está há 24 anos.