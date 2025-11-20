Não sabe o que fazer para jantar? Experimente esta receita fácil com queijo

Ingredientes
- 350gr batata doce;
- 200gr queijo ralado;
- 2 ovos grandes;
- 2 c. sopa de farinha de trigo;
- 100ml de leite magro;
- 1 dente de alho;
- 1 c. chá de fermento;
- 2 c. sopa de tomilho;
- 1 c. sopa de cebolinho picado;
- Folhas de manjericão (opcional);
- Sal e Pimenta.
Preparação
- Lave e descasque as batatas. De seguida rale a batata.
- Numa taça envolva a batata doce com o queijo ralado, e tempere com o tomilho, o cebolinho, a pimenta e o alho.
- Num recipiente junte o leite, a farinha, os ovos, o fermento e o alho, e triture.
- Numa forma de tarte, forrada de papel vegetal, disponha o preparado de batata e queijo, e as folhas de manjericão. Regue o preparado anterior, com o preparado de leite e ovos.
- Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 50 minutos.