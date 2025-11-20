Não sabe o que fazer para jantar? Experimente esta receita fácil com queijo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 29min
Não sabe o que fazer para jantar? Experimente esta receita fácil com queijo - TVI

Crocante por fora, e suculenta por dentro. Ótima para servir como prato principal

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Ingredientes

  • 350gr batata doce;
  • 200gr queijo ralado;
  • 2 ovos grandes;
  • 2 c. sopa de farinha de trigo;
  • 100ml de leite magro;
  • 1 dente de alho;
  • 1 c. chá de fermento;
  • 2 c. sopa de tomilho;
  • 1 c. sopa de cebolinho picado;
  • Folhas de manjericão (opcional);
  • Sal e Pimenta.

Preparação

  1. Lave e descasque as batatas. De seguida rale a batata.
  2. Numa taça envolva a batata doce com o queijo ralado, e tempere com o tomilho, o cebolinho, a pimenta e o alho.
  3. Num recipiente junte o leite, a farinha, os ovos, o fermento e o alho, e triture.
  4. Numa forma de tarte, forrada de papel vegetal, disponha o preparado de batata e queijo, e as folhas de manjericão. Regue o preparado anterior, com o preparado de leite e ovos.
  5. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 50 minutos.

Relacionados

Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional

Este bolo é ideal para comer em família! Sara Prata ensina a receita e é deliciosa

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
ter, 18 nov
2

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

ter, 18 nov
3

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
4

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
ter, 2 set
5

Sharam Diniz

seg, 17 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Ontem

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Ontem

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

A Fazenda
Ontem

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Ontem

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã