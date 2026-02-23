Quer o seu sofá sempre cheiroso e sem nódoas? Este aparelho de 80€ é a resposta

Aspirador Cecotec Conga 3000 para carpetes e estofos
Foto: Amazon.es

Diga adeus às nódoas difíceis com este especialista em estofos que custa apenas 80€.

Todos sabemos como é: um café que cai no sofá, a marca das patas do cão no tapete ou aquela nódoa no colchão que parece que veio para ficar. Manter a casa limpa, especialmente com crianças ou animais, não tem de ser uma luta nem exigir limpezas profissionais caríssimas. A solução é este pequeno aparelho da Cecotec, o Conga Popstar 3000, que por apenas 80,31€ faz o trabalho pesado por si.

Eficiência e praticidade em cada detalhe

Este aspirador foi feito para quem não quer perder tempo. Faz três coisas ao mesmo tempo: pulveriza, esfrega com a escova para soltar a sujidade e aspira tudo logo de seguida.

Resultados profissionais sem sair de casa:

  • Potência de 400 W: Significa que tem força suficiente para "puxar" a água de dentro do tecido, para que o sofá não fique encharcado e seque depressa.3

  • Dois depósitos separados: Isto é fantástico porque a água limpa nunca se mistura com a água suja. Assim, está sempre a lavar com água renovada e não a espalhar o cotão ou a sujidade.

O aliado perfeito para uma casa sempre cuidada

Quem já o experimentou descreve este aparelho como uma ajuda indispensável. Por ser muito leve e compacto, é extremamente prático: não custa nada tirar do armário para uma emergência e volta a arrumar-se num instante sem ocupar espaço.

As opiniões de quem usa são unânimes: aquelas manchas que pareciam impossíveis desaparecem e os tecidos recuperam a cor viva, como se tivessem acabado de sair da loja. É a solução ideal para manter o sofá, as cadeiras de tecido ou os tapetes com um aspeto impecável e um aroma fresco, tudo isto sem ter de se cansar a esfregar à mão ou a carregar pesos.

Adquira o aparelho aqui:

cecotec conga tecidos e estofos

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

