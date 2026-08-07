Tem o congelador cheio de gelo? Este truque com papel de alumínio pode ajudar

Quando o gelo começa a acumular-se no congelador, o problema não se resume ao espaço que fica ocupado. A camada de gelo pode dificultar a circulação do frio, obrigar o motor a trabalhar mais e aumentar o consumo de eletricidade.

Segundo o site espanhol El Economista, existe um truque simples que pode ajudar a acelerar o processo de descongelação: utilizar papel de alumínio para facilitar o desprendimento do gelo, sem necessidade de raspar ou fazer força.

Como funciona o truque do papel de alumínio?

A técnica aproveita a capacidade do alumínio de conduzir o calor. Desta forma, o calor distribui-se pela superfície e ajuda a amolecer o gelo de forma mais rápida e uniforme.

O método é indicado para congeladores que não têm tecnologia No Frost, uma vez que estes sistemas evitam naturalmente a formação de gelo.

O que deve fazer?

O procedimento é simples. Primeiro, deve desligar o congelador da corrente elétrica antes de começar.

Depois, cubra as paredes interiores com folhas de papel de alumínio, sem as pressionar demasiado. Em seguida, aplique uma fonte de calor moderada. Pode colocar uma panela com água quente nas proximidades ou utilizar um secador de cabelo, tendo o cuidado de não o apontar diretamente para o mesmo local durante demasiado tempo.

Aguarde entre 10 e 20 minutos, até começar a notar que as placas de gelo se desprendem.

Quando isso acontecer, retire o gelo com uma espátula de plástico. Não deve utilizar facas ou outros objetos metálicos, uma vez que podem perfurar as paredes do congelador ou danificar o sistema de refrigeração.

Há cuidados a ter

Durante todo o processo, deve ser utilizado apenas calor moderado. É também importante manter a água afastada dos cabos elétricos e evitar tapar as condutas internas do congelador com o papel de alumínio.

O objetivo é facilitar o desprendimento do gelo, e não aquecer excessivamente o aparelho.

Porque é que o papel de alumínio ajuda?

A eficácia do método está relacionada com as propriedades do alumínio, que tem uma elevada condutividade térmica. O calor distribui-se rapidamente pela sua superfície, contribuindo para acelerar o descongelamento do gelo.

É precisamente devido a estas propriedades que o alumínio também é utilizado em utensílios de cozinha e em bases destinadas a acelerar a descongelação de alimentos.

Com que frequência deve descongelar o congelador?

Segundo os especialistas citados pela imprensa espanhola, o congelador deve ser descongelado pelo menos duas vezes por ano ou sempre que a camada de gelo ultrapasse os cinco milímetros de espessura.

A remoção regular do gelo ajuda a melhorar a eficiência da refrigeração, reduzir o consumo de energia e manter o aparelho em boas condições de funcionamento.

No final do processo, deve secar bem o interior antes de voltar a ligar o congelador. Organizar os alimentos sem bloquear as grelhas internas também ajuda a manter a temperatura estável e a evitar novas acumulações de gelo.