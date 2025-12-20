Gelo no congelador? Papel de alumínio pode ser a solução que procura

Na maioria dos congeladores, é bastante comum formar-se gelo nas paredes laterais do eletrodoméstico. Com o tempo, esse gelo acaba por fazer com que os alimentos fiquem colados, tornando a limpeza uma tarefa difícil e pouco prática. No entanto, existe um truque simples que pode ajudar a minimizar este problema.

De acordo com o site La Razon, colocar bolas de papel de alumínio no interior do congelador pode facilitar a limpeza e ainda ajudar a poupar energia.

Ao distribuir bolas ou pequenas folhas de papel de alumínio pelas paredes internas do congelador, cria-se uma espécie de barreira que impede que o gelo se fixe com tanta intensidade. Desta forma, quando chega a altura de descongelar, a remoção do gelo torna-se muito mais simples.

Na limpeza, basta retirar o gelo juntamente com o papel de alumínio, o que permite poupar tempo e esforço. Além disso, ao reduzir a acumulação de gelo, o congelador passa a funcionar de forma mais eficiente, contribuindo para um menor consumo de energia.