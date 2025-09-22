Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Joana Alvarenga, 39 anos, decidiu partilhar com os seguidores uma decisão importante da sua vida: vai congelar os óvulos. A revelação foi feita através de um vídeo no Instagram, onde explicou com toda a transparência cada passo desta nova etapa.

«Eu vou... congelar os meus óvulos. É verdade. Hoje é o primeiro dia do meu tratamento e eu estou muito, muito, muito, muito entusiasmada», confessou, revelando que a decisão já vinha a ser pensada há algum tempo, mas que só agora sentiu que tinha chegado o momento certo.

No relato íntimo, a atriz contou que vai começar o processo de injeções na barriga e que encara este desafio com serenidade, apesar das dúvidas naturais: «Não sei como é que eu vou reagir, não sei se vai ser doloroso ou não, não sei como é que vai estar o meu estado de humor depois... Estou super tranquila, super calma, super entusiasmada».

A partilha teve um objetivo claro: inspirar e ajudar outras mulheres que possam estar a pensar ou a passar pela mesma situação. «Não quero esconder nada, quero mostrar-vos tudo. Que sirva de motivação, de inspiração, ou até só de ajuda para quem está a pensar fazer ou quer muito fazer. Vamos falar muito deste tema e espero chegar ao maior número possível de mulheres.»

Nas redes sociais, não faltaram mensagens de apoio. A atriz Rosa Bela escreveu «Go go girl 👏👏👏👏», enquanto uma seguidora acrescentou: “❤️ Vai correr tudo bem 🙌”. Uma onda de empatia que reforça o impacto positivo desta partilha.

Aos 39 anos, a atriz, que também é manequim e Youtuber, é recordada pelo público pela sua participação em «Morangos com Açúcar 4», onde deu vida à personagem Renata Saraiva.