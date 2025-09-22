Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 50min
Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...» - TVI

A artista fez uma partilha íntima, onde pretende, também, inspirar outras pessoas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Joana Alvarenga, 39 anos, decidiu partilhar com os seguidores uma decisão importante da sua vida: vai congelar os óvulos. A revelação foi feita através de um vídeo no Instagram, onde explicou com toda a transparência cada passo desta nova etapa.

«Eu vou... congelar os meus óvulos. É verdade. Hoje é o primeiro dia do meu tratamento e eu estou muito, muito, muito, muito entusiasmada», confessou, revelando que a decisão já vinha a ser pensada há algum tempo, mas que só agora sentiu que tinha chegado o momento certo.

No relato íntimo, a atriz contou que vai começar o processo de injeções na barriga e que encara este desafio com serenidade, apesar das dúvidas naturais: «Não sei como é que eu vou reagir, não sei se vai ser doloroso ou não, não sei como é que vai estar o meu estado de humor depois... Estou super tranquila, super calma, super entusiasmada».

A partilha teve um objetivo claro: inspirar e ajudar outras mulheres que possam estar a pensar ou a passar pela mesma situação. «Não quero esconder nada, quero mostrar-vos tudo. Que sirva de motivação, de inspiração, ou até só de ajuda para quem está a pensar fazer ou quer muito fazer. Vamos falar muito deste tema e espero chegar ao maior número possível de mulheres.»

Nas redes sociais, não faltaram mensagens de apoio. A atriz Rosa Bela escreveu «Go go girl 👏👏👏👏», enquanto uma seguidora acrescentou: “❤️ Vai correr tudo bem 🙌”. Uma onda de empatia que reforça o impacto positivo desta partilha.

Aos 39 anos, a atriz, que também é manequim e Youtuber, é recordada pelo público pela sua participação em «Morangos com Açúcar 4», onde deu vida à personagem Renata Saraiva. 

Relacionados

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo submetida a cirurgia: «Quando ela entrou no bloco operatório...»

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Talu recebe notícia trágica

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
Ontem
2

Exclusivo «A Fazenda»: Esmeralda e o filho são roubados

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

A Fazenda
Ontem
4

«O Arquiteto»: Nova série da TVI estreia já na segunda-feira

qua, 17 set
5

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

A Fazenda
qua, 27 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
Ontem

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Hoje

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

sáb, 20 set

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Hoje

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Hoje

Há 8 truques simples para remover manchas e devolver o brilho à roupa

Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo submetida a cirurgia: «Quando ela entrou no bloco operatório...»

Ontem

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

sáb, 20 set

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

sex, 19 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN