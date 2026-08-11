As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

A novela «Coração de Mãe», o novo grande projeto de ficção da TVI, já tem previsão de estreia. Esta história arrebatadora chega em setembro à TVI e marca o regresso de Joana Solnado à TVI.

Entretanto, já foram reveladas aquelas que são as primeiras imagens da novela, na qual é possível ver algumas das cenas mais intensas da história. As gravações seguem ‘a todo o vapor’ e está tudo pronto para a estreia.

Produzida pela Plural Entertainment e escrita por Sara Sampaio Simões, Elisabete Moreira e Ricardo Silveirinha, «Coração de Mãe» mergulha num universo onde o amor incondicional enfrenta limites inesperados, os sacrifícios podem ter consequências irreversíveis e os dilemas sociais assumem um papel central.

«Coração de Mãe» vai combinar drama, emoção e personagens que prometem conquistar o público desde o primeiro episódio.

Até onde pode ir uma mãe para proteger quem ama? As respostas chegam em setembro, em mais uma grande estreia da TVI.

Todas as novidades da novela «Coração de Mãe» vão estar disponíveis no nosso site e redes sociais.

Veja aqui o vídeo com as primeiras imagens desta novela: