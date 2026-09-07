Em dia de estreia, Joana Solnado deixa mensagem emocionante: «A todas as mães e a todas as vítimas e sobreviventes de violência»

É já esta segunda-feira, 7 de setembro, que ‘Coração de Mãe’ chega à antena da TVI. A nova novela promete trazer uma história intensa, marcada pelo amor, pela coragem e pelos limites a que uma mãe é capaz de chegar para proteger os filhos.

A produção tem como protagonistas Joana Solnado, Diogo Morgado e Paulo Rocha e assinala um regresso muito aguardado à ficção nacional. Joana Solnado está de volta aos ecrãs depois de uma pausa de oito anos, assumindo o papel central desta nova história.

Joana Solnado dá vida a Linda

Na novela, a atriz interpreta Linda, uma mãe determinada a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a felicidade e a segurança dos dois filhos. Uma personagem que, segundo a própria atriz, a tem marcado profundamente ao longo dos últimos meses.

Nas redes sociais, Joana Solnado assinalou a estreia e partilhou uma reflexão emotiva sobre o significado deste projeto e da personagem que agora entrega ao público.

«Hoje a Linda chega finalmente até vocês. ❤️ Uma mulher, mãe, que me tem atravessado profundamente nos últimos meses», começou por escrever.

A atriz revelou ainda que os temas abordados pela personagem foram uma das principais razões que a levaram a abraçar este trabalho, sobretudo por serem realidades que continuam escondidas dentro de muitas famílias.

Violência doméstica é um dos temas centrais

‘Coração de Mãe’ aborda uma realidade particularmente delicada: a violência doméstica e o impacto que esta pode ter nas vítimas e nas suas famílias.

Joana Solnado fez questão de sublinhar a importância de falar sobre quem vive diariamente com medo, vergonha ou culpa e deixou uma mensagem de força a todas as pessoas que possam estar a atravessar situações semelhantes.

«Fala sobre Violência doméstica. Sobre quem vive com medo, vergonha ou culpa. Sobre a urgência de deixar de normalizar, esconder e desculpar a violência. Ninguém deve sentir que está sozinho ou que não tem saída», afirmou.

A atriz destaca também a importância de abordar a força feminina, a liberdade e o direito de cada mulher escolher o seu próprio caminho, temas que considera fundamentais na história de Linda.

Uma história sobre maternidade e coragem

Outro dos grandes pilares da novela é a maternidade e a força que o amor por um filho pode despertar.

Para Joana Solnado, Linda representa precisamente essa dimensão: uma mulher que encontra forças onde julgava não as ter para proteger aqueles que mais ama.

«Falar sobre maternidade, uma das dimensões mais profundas desta história. O amor pelos filhos pode revelar forças que desconhecíamos — e, por vezes, o primeiro passo para proteger quem amamos é encontrar coragem para nos protegermos também», escreveu.

A atriz considera uma honra dar voz a uma personagem que atravessa temas tão complexos e que pretende chegar a quem precisa de sentir que não está sozinho e que a sua vida tem valor.

«A Linda é para vocês»

Joana Solnado aproveitou ainda a estreia para agradecer a toda a equipa responsável pela produção, destacando o trabalho conjunto que está por detrás da construção da personagem.

«Ela é feita de muitas mãos», afirmou, referindo-se aos autores, elenco, realização, produção, direção de atores e às várias equipas técnicas que contribuíram para dar vida à novela.

A atriz deixou também uma dedicatória especial: «Dedico esta Linda a todas as mães, e a todas as vítimas e sobreviventes de violência. Muito especialmente, àquelas que ainda estão a encontrar a força para dar o primeiro passo.»

No final, agradeceu à TVI por apostar numa ficção que pretende ir além do entretenimento e promover também a reflexão e a mudança na sociedade.

«Que esta história possa chegar a quem precisa de ouvir que a sua vida importa. A Linda é para vocês», concluiu.

Fãs e colegas reagem à estreia

A publicação de Joana Solnado rapidamente ficou inundada de mensagens de carinho e apoio. Fãs e colegas de profissão fizeram questão de assinalar o regresso da atriz aos ecrãs, deixando palavras de incentivo para esta nova etapa.

Entre os comentários, destacam-se mensagens como «A mais mais», «A Linda mais linda linda» e «Tão bom voltar a ver-te nos ecrãs!».

Também Diogo Morgado, protagonista da novela, deixou uma mensagem especial à colega: «Tão bom ver-te tão inteira neste projecto. Que bonito trabalho. Que Linda aventura».

Com uma história marcada por amor, violência, maternidade, coragem e superação, ‘Coração de Mãe’ estreia esta segunda-feira na TVI e marca o tão aguardado regresso de Joana Solnado à ficção nacional.