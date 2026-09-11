De novela a fenómeno desportivo: «Coração de Mãe» invade o mundo do futebol

A nova novela da TVI

«Coração de Mãe» estreou na TVI a 7 de setembro de 2026, apenas dois dias antes da partida entre o Moreirense e o Benfica, marcando o regresso de Joana Solnado à estação após uma pausa de oito anos na carreira de atriz.

A novela conta a história de Linda da Silva (Joana Solnado), uma mulher que durante anos sofreu violência doméstica às mãos do marido enquanto lutava para dar uma vida digna aos dois filhos, Guga e Verónica.

Quando finalmente o denuncia, cruza-se com João (Diogo Morgado), um polícia que se torna o grande amor da sua vida. O destino volta a colapsar quando Guga mata o pai num ato desesperado para a proteger e acaba preso. A partir daí, Linda vive apenas para libertar o filho, e é nesse contexto que surge Bento Soler Toledo (Paulo Rocha), um milionário que lhe propõe um casamento de conveniência em troca da liberdade de Guga, atirando-a para um mundo de luxo e manipulação.

Coração de Mãe é tema no mundo do Futebol

O jogo de futebol, da terceira jornada da Liga Portugal, foi transmitido em sinal aberto pela TVI, às 20h45.

Mas, para além da partida, os espectadores repararam nas várias chamadas à nova aposta de ficção da estação, cuja emissão estava marcada para logo após o apito final.

Nas redes sociais, o momento foi recebido com o humor habitual dos adeptos. Muitos brincaram com as referências à novela, chegando a dizer que os atrasos do VAR se deveram ao facto de o árbitro estar a assistir à novela ou que a personagem de Joana Solnado, Linda, estava a enviar uma mensagem à amiga a dizer para não perder o próximo jogo do Moreirense na TVI.

A reação mostra como o futebol, continua a ser vivido como um grande acontecimento coletivo, dentro e fora do relvado. E, desta vez, a conversa não se ficou pelos lances, pelas decisões ou pelo resultado: passou também pela promoção televisiva que acompanhou a noite.