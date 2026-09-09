Emoção aperta no próximo episódio de «Coração de Mãe»: prepare-se para a separação mais difícil

Separação iminente entre Linda e João

O episódio fica marcado pela tristeza da separação iminente entre Linda e João, causada pela transferência dele para Bragança. Apesar da dor, Linda incentiva-o a manter a esperança e reafirma que fará tudo para libertar Guga (Bruno Rodrigues). João comunica a notícia a Dona Malu (Ana Bustorff) e a Sol (Maria Nunes), deixando a mãe em choque, enquanto Sol tenta esconder a tristeza para não aumentar o sofrimento do pai. Mais tarde, João apercebe-se do esforço de Sol para esconder a dor da separação e, entre brincadeiras, a filha admite que lamenta perder o pai precisamente quando ele reencontrou a felicidade ao lado de Linda. Enquanto prepara a mudança, João desabafa com Dona Malu sobre a culpa de deixar Linda e revela-lhe que Chica está grávida, deixando-a surpreendida.

Gravidez de Chica e apoio familiar

Após a revelação da gravidez, Guga e Chica (Raquel Cabaço Pereira) emocionam-se, mas Guga, convencido de que a prisão o impedirá de ser pai, pede-lhe que siga em frente sem ele. Chica, no entanto, recusa desistir da família que sonharam construir e decide manter o bebé aconteça o que acontecer, pedindo o apoio de Rute (Sara Carinhas) para enfrentar a maternidade. Chica revela finalmente a gravidez a Linda, que se emociona ao saber que vai ser avó, e partilha a notícia com Dora (Rosa do Canto) e Zé Pedro (Salvador Rio). Linda visita Chica, leva-lhe fruta e assegura-lhe que nunca enfrentará a gravidez sozinha.

Linda sem alternativas financeiras e nova oportunidade de emprego

Linda entrega a Guilherme o dinheiro que conseguiu reunir e tenta negociar o restante pagamento, mas o advogado recusa avançar sem garantias financeiras, deixando-a sem alternativas. Torna-se evidente que Bento (Paulo Rocha) está a manipular Guilherme para pressionar Linda a aceitar a sua proposta. Convencido de que ela acabará por ceder, mantém o plano. Entretanto, Linda consegue emprego no catering da empresa de Raimundo (Virgílio Castelo), após ser entrevistada por Marta (Liliana Santos), que percebe o interesse pessoal de Bento em Linda. Linda conta a Rute que conseguiu emprego e relata o novo encontro com Bento, desconfiando das suas intenções, até receber um inesperado convite para jantar.

Bento manipula e aproxima-se de Linda

Bento aborda Linda na empresa e insiste em acompanhá-la no elevador, apesar do desconforto evidente que lhe provoca. Durante a conversa, pede desculpa pelo comportamento anterior e tenta mostrar um lado mais sensível, mas Linda mantém-se firme, recusa depender dele e lembra-lhe que são as ações, e não as palavras, que definem o caráter de uma pessoa. Frederico (Marco Delgado) estranha a mudança de atitude de Bento e suspeita do seu interesse por Linda. Quando sabe que ela foi contratada, Bento apressa-se imediatamente a procurá-la. Frederico tenta perceber junto de Marta as verdadeiras intenções de Bento em relação a Linda, mas ela evita esclarecer a situação e devolve-lhe a provocação. Linda aceita encontrar-se com Bento para jantar, mas é surpreendida ao descobrir que Guilherme Noronha também está presente, deixando em aberto a possibilidade de uma solução para ajudar Guga.

Tensões familiares e profissionais no hotel

Francisco (Rodrigo Machado) apresenta o plano de comunicação do Guimarães Palace e conquista a aprovação de Raimundo. Bento procura também agradar ao pai, enquanto reforça a cumplicidade com Marta. Raimundo prossegue com os projetos da empresa, enquanto as suspeitas sobre a sua saúde se intensificam. Silvestre (Pedro Granger) continua a investigar o estado de saúde de Raimundo e partilha as suas preocupações com Antónia (Maria José Paschoal). Antónia procura o Doutor Navarro para descobrir a verdade sobre Raimundo, recorrendo à proximidade e à sedução para tentar obter respostas. Silvestre é apanhado por Raimundo a vasculhar os seus documentos e, percebendo a preocupação do filho, Raimundo admite que chegou o momento de lhe revelar a verdade.

Conflitos entre gerações e aproximações inesperadas

Raimundo surpreende Matilde (Júlia Vale) ao convidá-la para passarem a tarde juntos, revelando uma faceta mais próxima e afetuosa. Raimundo leva Matilde ao Jardim das Maravilhas e partilha uma memória dolorosa do passado. O momento torna-se ainda mais emotivo quando Matilde confessa que o seu maior desejo é voltar a ter a mãe consigo. Mais tarde, ambos entram na brincadeira dos "sacos milagrosos" vendidos por Tó Carlos (Frederico Barata) e Regina (Lia Carvalho). Fonzie (Dinis Lima) procura prolongar o tempo a sós com Madalena (Fernanda Serrano) durante a explicação, deixando transparecer uma crescente aproximação entre ambos. Fonzie continua a impressionar Madalena, mas a chegada de Frederico reacende o clima de tensão familiar, culminando num confronto em que Duarte (Rafael Paes) enfrenta o pai pela forma como trata a mãe.

Verónica humilhada e afastada de Linda

Verónica (Yasmin Silva) é humilhada por colegas que a insultam por ser irmã de um assassino, acabando por fugir profundamente magoada. Linda percebe que Verónica está fragilizada, mas é obrigada a seguir para uma entrevista de emprego. Depois da sua saída, Zé Pedro conta à jovem tudo o que a mãe enfrentou nos últimos dias. Aproveitando a fragilidade da neta, Alzira incentiva Verónica a viver consigo, alimentando o afastamento entre mãe e filha.

Momentos de cumplicidade e esperança

Tó Carlos e Regina preparam a venda dos "sacos milagrosos" do Doutor Santos Martinho. A brincadeira transforma-se numa troca de provocações que termina num momento de cumplicidade entre os dois.