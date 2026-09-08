Propostas, conflitos e uma gravidez: os momentos chave do segundo episódio de «Coração de Mãe»

Linda rejeita Bento e assume a luta pelo filho

O episódio fica marcado pela recusa firme de Linda (Joana Solnado) à proposta de casamento de Bento (Paulo Rocha), que tenta aproveitar-se do desespero da família para impor a sua vontade. Apesar de Bento garantir que conseguirá libertar Guga (Bruno Rodrigues) com os melhores advogados, Linda afasta-se, indignada, e decide contratar o advogado Guilherme, determinada a fazer tudo para salvar o filho, mesmo percebendo que os honorários exigidos ultrapassam largamente as suas possibilidades.

Família unida em torno de Guga

A condenação de Guga continua a dominar o clima familiar. Dora (Rosa do Canto), Regina (Lia Carvalho), Tó Carlos (Frederico Barata), João (Diogo Morgado), Rute (Sara Carinhas) e Chica (Raquel Cabaço Pereira) partilham a angústia pela situação. Dora teme nunca mais ver o neto em liberdade e Chica, profundamente abalada, abandona o local, amparada por Rute. Sensibilizados, familiares e amigos organizam uma recolha de dinheiro para ajudar nas despesas da defesa, emocionando profundamente Linda.

Conflito entre Linda e Alzira divide Verónica

O confronto entre Linda e Alzira atinge novo pico quando Linda vai buscar Verónica (Yasmin Silva) a casa da ex-sogra, que continua a responsabilizá-la pela tragédia da família. Verónica fica dividida entre as duas mulheres e, apesar dos apelos da mãe, recusa regressar a casa, convencida de que Guga errou e mantendo a confiança em Alzira. Mais tarde, João tenta convencer Verónica a regressar, recordando-lhe o amor incondicional da mãe, e a jovem começa a vacilar.

João apoia Linda, mas Bento prepara afastamento

O laço entre Linda e João (Diogo Morgado) reforça-se quando ele a conforta num momento de culpa e promete ajudá-la a conseguir autorização para visitar Guga na prisão. No entanto, Bento pressiona o Superintendente Castilho para transferir João para Bragança, determinado a afastá-lo da vida de Linda. O episódio termina com João a comunicar a transferência, deixando Linda devastada perante a perspetiva de perder também o homem que mais a tem apoiado.

Chica revela gravidez a Guga na prisão

Um dos momentos mais emocionantes do episódio ocorre quando Chica (Raquel Cabaço Pereira), durante uma visita à prisão, revela, sem palavras, que está grávida. Ao perceber a verdade, Guga emociona-se profundamente com a notícia, num instante que marca a relação do casal.

Tensões profissionais e suspeitas sobre a saúde de Raimundo

No plano profissional, Bento impõe cortes no hotel, incluindo redução de despesas e de pessoal, medida que terá consequências diretas na vida de Linda, que acaba por ser despedida. Paralelamente, Raimundo (Virgílio Castelo) valoriza o trabalho de Frederico (Marco Delgado) e atribui mais responsabilidades a Francisco (Rodrigo Machado), despertando a frustração e o ressentimento de Bento. As suspeitas sobre a saúde de Raimundo intensificam-se quando Silvestre (Pedro Granger) o confronta sobre um encontro com o Doutor Navarro, mas Raimundo evita esclarecer a situação.

Dinâmicas familiares e profissionais em tensão

Madalena (Fernanda Serrano) explica algumas situações familiares a Matilde (Júlia Vale) e Fonzie (Dinis Lima), que surpreende todos pela maturidade e sensibilidade das suas observações. Frederico regressa satisfeito com os avanços profissionais, mas acaba por discutir com Madalena, perante o olhar atento do filho Duarte (Rafael Paes).