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Coração de mãe

Um casamento em queda, um desaparecimento e uma morte à vista: Tudo sobre o quarto episódio de «Coração de Mãe»

  • Há 2h e 0min
Um casamento em queda, um desaparecimento e uma morte à vista: Tudo sobre o quarto episódio de «Coração de Mãe» - TVI

No episódio de hoje de «Coração de Mãe», a mais recente novela da TVI, os dramas familiares, as revelações dolorosas e os mistérios que envolvem Linda (Joana Solnado), João (Diogo Morgado) e as suas famílias atingem novos patamares de intensidade.

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Linda entre a tentação de Bento e a luta por Verónica

O episódio fica marcado pela proposta de Bento (Paulo Rocha) durante um jantar com Linda e o advogado Guilherme: Bento oferece-se para assumir os trinta mil euros de honorários exigidos pelo advogado para a defesa de Guga (Bruno Rodrigues), aliviando as dificuldades financeiras de Linda. Apesar da tentação, Linda mantém-se desconfiada e procura perceber as verdadeiras intenções dele, acabando por recusar o dinheiro por não confiar nele. Linda admite a Rute (Sara Carinhas) que sente necessidade de contar toda a verdade a João, incluindo o pedido de casamento de Bento. Mais tarde, Linda visita João, mas evita revelar toda a verdade sobre Bento. A conversa aproxima-os e termina com um beijo.

Desaparecimento dramático de Verónica

O desaparecimento de Verónica (Yasmin Silva) domina a segunda metade do episódio. Linda apercebe-se de que a filha não está no quarto e entra imediatamente em alerta. A família mobiliza-se para procurar Verónica e, entre o medo e a confusão, Linda recorda que a filha já demonstrava sinais de tristeza antes de desaparecer. Dora (Rosa do Canto) admite que Alzira possa estar envolvida, hipótese que agrava ainda mais o desespero de Linda. Linda invade a casa de Alzira à procura da filha, mas a ex-sogra nega saber onde Verónica está e acusa cruelmente Linda de ser responsável pelo desaparecimento da jovem. O episódio culmina com João e Rute a encontrarem Verónica inconsciente no chão de um quarto destruído, levando Linda a entrar em pânico perante a gravidade da situação.

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Revelação dolorosa de Raimundo e tensões familiares

Raimundo (Virgílio Castelo) revela a Silvestre (Pedro Granger) que está a morrer. Profundamente abalado, o filho recebe o pedido do pai para manter a discrição e apoiar a família quando chegar o momento. Antónia (Maria José Paschoal) confronta Raimundo sobre o encontro com o Doutor Navarro, mas ele evita esclarecer as suspeitas relacionadas com o seu estado de saúde. Antónia partilha as suas desconfianças com Bento, que desvaloriza o assunto e prefere concentrar-se na sucessão da empresa e na conquista de Linda. Durante o pequeno-almoço, Raimundo surpreende a família ao revelar que a sucessão da empresa continua em aberto e que Silvestre também é candidato à presidência. Determinado a controlar o destino de Linda, Bento informa Silvestre de que pretende interferir no processo de Guga através de uma testemunha, pedindo-lhe ajuda para alterar o rumo do caso.

Conflitos entre Frederico e Madalena

Madalena (Fernanda Serrano) enfrenta Frederico (Marco Delgado) e deixa claro que já não aceita continuar a normalizar os seus comportamentos agressivos. Frederico tenta esconder um encontro comprometedor, mas Antónia confronta-o com insinuações sobre a sua vida conjugal, deixando-o visivelmente desconfortável. Frederico pressiona Madalena para manter a imagem de uma família perfeita e obriga-a a organizar um jantar destinado a impressionar Raimundo. Aproveitando a fragilidade de Madalena, Antónia tenta aproximar-se dela e perceber até que ponto o casamento com Frederico atravessa uma crise. Duarte (Rafael Paes) refugia-se em casa de Matilde (Júlia Vale) depois de sair de casa devido aos conflitos entre os pais, encontrando ali o ambiente tranquilo de que precisava.

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Chica e Rute entre a saudade e o mistério

Chica (Raquel Cabaço Pereira) fala da saudade de Guga, mas uma chamada de um hóspede, marcada por ameaças e comportamentos estranhos, desperta a preocupação de Rute (Sara Carinhas). No final do trabalho, Chica e Rute assustam-se com um ruído estranho, mas a tensão aumenta verdadeiramente quando Rute recebe uma chamada desesperada de Linda sobre o desaparecimento de Verónica. Linda, João, Rute e Chica cruzam informações sobre o desaparecimento de Verónica e o comportamento suspeito do hóspede. João e Rute dirigem-se ao quarto para investigar e encontram sinais evidentes de destruição, descobrindo pouco depois Verónica inconsciente no chão.

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