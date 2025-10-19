Suaviza rugas, reduz inchaço e não deixa brilho. Este creme de marca conceituada está com desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Suaviza rugas, reduz inchaço e não deixa brilho. Este creme de marca conceituada está com desconto - TVI
Creme de olhos
Creme de olhos

Fotografia: Freepik

Mais de 900 pessoas já compraram este creme da L'Oréal. E o preço nunca esteve tão baixo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem nunca acordou, mesmo depois de uma noite bem dormida, e se deparou com olheiras, inchaço e um ar cansado que teima em não desaparecer? A zona dos olhos é das primeiras a denunciar o cansaço — e nem sempre o descanso chega para resolver. O Revitalift Laser Corretor de Olhos Instantâneo da L'Oréal promete devolver ao olhar um aspecto descansado em apenas 15 minutos. Trata-se de um creme transparente que suaviza rugas e reduz o inchaço sem deixar vestígios de cor ou brilho.

Efeito natural, sem maquilhagem

A fórmula age rapidamente, tornando a pele visivelmente mais lisa e firme ao toque. O acabamento transparente permite usá-lo sozinho ou por baixo da maquilhagem, sem marcar a pele nem acumular produto. A aplicação é simples: basta uma pequena quantidade sob cada olho, aplicada com toques suaves de dentro para fora.

Os testes clínicos da marca apontam para uma redução de rugas e inchaço que se mantém durante cerca de oito horas, devolvendo ao rosto um ar mais fresco e repousado. Adapta-se a todos os tipos de pele e pode ser usado por qualquer pessoa.

Adquira aqui

creme revitalift loreal contorno de olhos

Textura leve que absorve depressa

Quem já experimentou elogia a textura cremosa e de fácil aplicação, que é absorvida rapidamente e deixa a zona dos olhos visivelmente mais firme. Há quem o tenha incorporado na rotina matinal como uma forma de "acordar" o rosto instantaneamente. Não irrita, não deixa a pele pegajosa e garante conforto ao longo do dia.

Promoção que está a fazer sucesso

O Revitalift Laser Corretor de Olhos Instantâneo passou recentemente de 23€ para 16€ na Amazon e registou mais de 900 compras apenas no último mês. Com uma classificação média de 4,1 estrelas, tem conquistado quem procura resultados visíveis sem recorrer a tratamentos dispendiosos ou invasivos.

Um pequeno tubo que promete olhar descansado, pele lisa e uma dose de frescura em minutos — tudo o que se procura nas manhãs mais corridas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Quatro vezes mais barato que um Dyson e com 4,6 estrelas: o aspirador que todos querem

Nunca mais regue “às cegas”: este dispositivo de 12€ vai salvar as suas plantas

Esta máquina de café profissional vende-se aos milhares e custa muito menos do que imagina

«Leves como penas e frescos todo o dia»: este modelo da skechers está a 40€ na Amazon

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Já sabemos quem é o culpado da morte de Teresa

A Protegida
Hoje
1

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único

ter, 14 out
2

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Hoje
3

Simples e pensada ao detalhe: as imagens da festa de aniversário da filha de Marta Melro e Paulo Vintém

Festa é Festa
5 ago 2024
4

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
5

Vem aí em «A Protegida»: JD guarda segredo bombástico que pertence a Laura

A Protegida
sex, 17 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
sex, 17 out

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Terra Forte
sex, 17 out

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 14 out

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
qui, 16 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

A Fazenda
sex, 17 out
FORA DO ECRÃ

Cristina Ferreira revela duas das suas paixões fora da televisão

Hoje

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Hoje

Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feiae»

Ontem

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

qui, 16 out
Mais Fora do Ecrã