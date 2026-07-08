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Cortar melancia nunca foi tão rápido: este utensílio faz tudo de uma só vez

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  • TVI Novelas
  • Há 1h e 36min
Cortar melancia nunca foi tão rápido: este utensílio faz tudo de uma só vez - TVI
Cortador de melancia
Cortador de melancia
Foto: Amazon.es

Há utensílios que só percebemos que fazem falta depois de os experimentar.

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Cortar uma melancia, um melão ou um ananás nem sempre é tarefa simples, sobretudo quando se quer obter fatias uniformes sem perder muito tempo. Este cortador de fruta, disponível na Amazon por cerca de 20 €, foi criado precisamente para facilitar esse trabalho e já reúne uma classificação média de 4,3 estrelas entre os compradores.

O funcionamento é simples: basta cortar a fruta ao meio, posicionar o utensílio sobre a superfície e pressionar com as duas mãos. Em poucos segundos, a fruta fica dividida em 12 fatias iguais, prontas para servir ou guardar no frigorífico. Embora seja conhecido como cortador de melancia, também pode ser utilizado em melão, ananás e outras frutas de casca mais firme.

Compre o cortador de fruta na Amazon a 20 €

cortador de melancia

O que faz este utensílio?

  • Corta a fruta em 12 fatias iguais de uma só vez.
  • Também pode ser utilizado em melão e ananás.
  • Tem pegas antiderrapantes para uma utilização mais segura.
  • É fabricado em aço inoxidável.
  • Pode ser pendurado para ocupar menos espaço na cozinha.

As avaliações mostram que a rapidez e a facilidade de utilização são os aspetos mais elogiados. Uma compradora afirma que "o corte fica perfeito e é uma forma de aproveitar toda a melancia e o melão", enquanto outro utilizador garante que consegue "cortar uma melancia em apenas 10 segundos". Há ainda quem destaque o facto de todas as fatias ficarem com o mesmo tamanho, o que facilita servir a fruta em almoços de família, churrascos ou outras refeições de verão.

Veja aqui este utensílio que corta melancia

cortador de melancia

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