Cortar melancia nunca foi tão rápido: este utensílio faz tudo de uma só vez

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Cortar uma melancia, um melão ou um ananás nem sempre é tarefa simples, sobretudo quando se quer obter fatias uniformes sem perder muito tempo. Este cortador de fruta, disponível na Amazon por cerca de 20 €, foi criado precisamente para facilitar esse trabalho e já reúne uma classificação média de 4,3 estrelas entre os compradores.

O funcionamento é simples: basta cortar a fruta ao meio, posicionar o utensílio sobre a superfície e pressionar com as duas mãos. Em poucos segundos, a fruta fica dividida em 12 fatias iguais, prontas para servir ou guardar no frigorífico. Embora seja conhecido como cortador de melancia, também pode ser utilizado em melão, ananás e outras frutas de casca mais firme.

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O que faz este utensílio?

Corta a fruta em 12 fatias iguais de uma só vez.

Também pode ser utilizado em melão e ananás.

Tem pegas antiderrapantes para uma utilização mais segura.

É fabricado em aço inoxidável.

Pode ser pendurado para ocupar menos espaço na cozinha.

As avaliações mostram que a rapidez e a facilidade de utilização são os aspetos mais elogiados. Uma compradora afirma que "o corte fica perfeito e é uma forma de aproveitar toda a melancia e o melão", enquanto outro utilizador garante que consegue "cortar uma melancia em apenas 10 segundos". Há ainda quem destaque o facto de todas as fatias ficarem com o mesmo tamanho, o que facilita servir a fruta em almoços de família, churrascos ou outras refeições de verão.

Veja aqui este utensílio que corta melancia

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