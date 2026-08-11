Como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conseguiram manter o casamento em segredo? Eis a resposta

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casaram-se e já tornaram pública aquela que é a primeira foto dos dois como marido e mulher. Mas, enquanto o Mundo se derrete com a foto das alianças e a dar os parabéns aos noivos, surge uma questão: como é que os dois, que são o casal mais mediático do mundo, conseguiram manter a cerimónia em segredo?

Cristiano e Georgina estavam noivos há largos meses. E há muito que se especulava que o casamento acontecia neste mês de agosto. No fim de semana passado, a Sé do Funchal encheu-se com uma multidão, atraídos por uma notícia que dava conta de que a cerimónia se realizava ali naquele dia. Mas os noivos eram outros e nem sinal de CR7 e Gio. O capitão da Seleção Nacional até reagiu com humor ao rumor de que se ia casar nesse dia.

Os dois mantiveram uma aparente normalidade nas duas redes sociais, mas a verdade é que estavam a dizer o «SIM» das suas vidas. Quatro horas apenas antes de mostrar aquela que é a primeira foto do casamento, Georgina publicou no Instagram uma campanha para uma marca de luxo, a Chopard. Antes tinha publicitado a sua marca de roupa a entrar no jato privado de CR7, a Mimoa.

Para os fãs, tudo levava a crer que era mais um dia normal na vida de Cristiano e Georgina. Mas era o dia mais especial de todos.

A assessoria de imprensa do futebolista já confirmou que o casamento aconteceu esta terça-feira, dia 11, em Cascais e que foi uma cerimónia civil muito íntima com a presença de Cristiano Júnior, os gémeos Eva e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.