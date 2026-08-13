Não foi por acaso: o detalhe especial no casamento de Cristiano Ronaldo

Aos poucos, estão a ser revelados alguns detalhes do casamento civil de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Apesar da cerimónia ter acontecido no maior dos segredos, há algumas explicações que começam a surgir sobre aquele que é o casamento do ano.

O detalhe passou despercebido a quase todos, mas os mais atentos repararam que a data do casamento não foi escolhida por acaso. É que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez disseram «SIM» exatamente um ano após o pedido e o anúncio do noivado. Foi a 11 de agosto de 2025 que a modelo surpreendeu ao revelar que ia casar com CR7. «Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas», escreveu na legenda de uma fotografia que mostrava o anel de noivado, com um diamante raro de 37 quilates.

O casamento de CR7 e Gio aconteceu no dia 11 de agosto de 2026 na casa do casal em cascais. Foi uma cerimónia íntima, apenas com a presença dos cinco filhos.

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

É a notícia do dia. Cristiano Ronaldo casou-se com Georgina Rodriguez numa cerimónia civil, muito íntima, que aconteceu em Cascais, perante os 5 filhos.

A primeira fotografia dos noivos já foi revelada e mostra os noivos com as alianças.

Ainda se lembra como começou esta linda história de amor? Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez conheceram-se em 2016 numa loja da Gucci, em Madrid, local onde trabalhava Gio. A história foi toda contada na série que a influencer gravou para a Netflix.

Mas há uma história caricata que marca o início do namoro. É que os dois ainda namoravam há pouco quando foram apanhados por paparazzi na Disneyland, em Paris. CR7 levou a namorada a divertir-se nas atrações, mas optou por ir disfarçado. Para isso usou uma peruca, óculos de sol um boné e um cachecol para esconder o pescoço. Contudo, mesmo com tanto disfarce, acabou a ser reconhecido. É que a montanha-russa de uma das atrações fez a peruca deslizar. O capitão ainda tentou apanhar o cabeço postiço quando este começou a escorregar para trás, mas era tarde de mais. Tinha sido descoberto.

As fotos de Cristiano Ronaldo muito cúmplice ao lado de Georgina Rodriguez correram mundo e fizeram capa de jornais e revistas.

Casamento em Cascais, manicure discreta e muito mais. Estes são os detalhes do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez já são casados. A primeira imagem dos noivos já foi revelada e o mais surpreendente é que o casal, um dos mais mediáticos do mundo, conseguiu fintar toda a Imprensa, que daria tudo para acompanhar de perto este casamento.

O casamento discreto aconteceu em Cascais, onde Cristiano Ronaldo tem uma mansão com vista mar. Georgina Rodriguez escolheu uma manicure discreta, de um branco leitoso, para o grande dia. Não se esqueceu de usar também o vistoso anel de noivado. Já as alianças são tradicionais, de ouro amarelo, bem ao estilo português.

No meio de tanta especulação e curiosidade em torno do casamento do ano, o que é certo é que os dois conseguiram um casamento bem íntimo, rodeados pelos cinco filhos.

A cerimónia de casamento foi apenas civil, pelo que ainda poderemos assistir a uma festa de arromba.

A assessoria de imprensa do futebolista já confirmou que o casamento aconteceu esta terça-feira, dia 11, em Cascais e que foi uma cerimónia civil muito íntima com a presença dos filhos: Cristiano Júnior, os gémeos Eva e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

Como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conseguiram manter o casamento em segredo? Eis a resposta

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez casaram-se e já tornaram pública aquela que é a primeira foto dos dois como marido e mulher. Mas, enquanto o Mundo se derrete com a foto das alianças e a dar os parabéns aos noivos, surge uma questão: como é que os dois, que são o casal mais mediático do mundo, conseguiram manter a cerimónia em segredo?

Cristiano e Georgina estavam noivos há largos meses. E há muito que se especulava que o casamento acontecia neste mês de agosto. No fim de semana passado, a Sé do Funchal encheu-se com uma multidão, atraídos por uma notícia que dava conta de que a cerimónia se realizava ali naquele dia. Mas os noivos eram outros e nem sinal de CR7 e Gio. O capitão da Seleção Nacional até reagiu com humor ao rumor de que se ia casar nesse dia.

Os dois mantiveram uma aparente normalidade nas duas redes sociais, mas a verdade é que estavam a dizer o «SIM» das suas vidas. Quatro horas apenas antes de mostrar aquela que é a primeira foto do casamento, Georgina publicou no Instagram uma campanha para uma marca de luxo, a Chopard. Antes tinha publicitado a sua marca de roupa a entrar no jato privado de CR7, a Mimoa.

Para os fãs, tudo levava a crer que era mais um dia normal na vida de Cristiano e Georgina. Mas era o dia mais especial de todos.