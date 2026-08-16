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Após o casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina vão ter outro filho? «Não consigo imaginar a vida sem filhos pequenos»

  • Ricardina Batista
  • Hoje às 16:05
Após o casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina vão ter outro filho? «Não consigo imaginar a vida sem filhos pequenos» - TVI

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez dão entrevista a contar tudo sobre o casamento secreto e os planos futuros para a família

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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez deram o exclusivo do casamento à revista Vogue. É a conceituada publicação que revela as fotografias reais do casamento e toda a verdade. Os dois deram uma entrevista onde revelaram todos os pormenores do grande dia, vivido na intimidade e em segredo. E foi nessa entrevista que confirmaram que ainda ponderam aumentar a família. «Não digo nunca», declarou Ronaldo, que é pai de seis filhos. Georgina também mantém esse mesmo desejo vivo.

«Outro bebé agora seria muito trabalhoso em casa. Mas quando os mais novos tiverem 15 ou 15 anos, ainda seremos jovens, então por que não? É verdade que não consigo imaginar a vida sem filhos pequenos, então veremos», afirmou.

Revelada toda a verdade do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina: As fotos verdadeiras, os fatos dos noivos e a cerimónia em Fátima  

Dias após o Mundo ser surpreendido com o casamento secreto de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, a revista Vogue revelou, em exclusivo, a verdade sobre a cerimónia a as fotografias reais do que se passou.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez escolheram casar-se a 11 de agosto, precisamente quando assinalavam 10 anos do dia em que se conheceram na loja Gucci de Madrid. O casamento civil aconteceu na casa de Cascais, na sala de estar. O local foi escolhido por ser aqui que vivem o dia-a-dia: tomam o pequeno-almoço, almoçam e jantam em família.

Gio não usou um vestido de noiva. Tal como a Vogue revela em exclusivo, Georgina usou um conjunto de saia e casaco da Gucci, com sapatos de cetim. CR7 usou um fato de algodão bege claro, também da Gucci. A escolha da marca está relacionada com o local onde se apaixonaram: a loja da Gucci onde Georgina trabalhava.

O que ainda era totalmente secreto é que Cristiano e Georgina deslocaram-se depois ao Santuário de Fátima, onde foram abençoados numa cerimónia privada, numa capela. «Foi exatamente como eu tinha imaginado», declarou Georgina, revelando que os filhos «foram os protagonistas» do dia. «Assim como são em todos os nossos dias». 

À publicação, o casal revelou que ainda pretende fazer uma festa maior. Contudo, não em breve. É que no dia seguinte ao casamento, Cristiano Ronaldo e a família viajaram para Riade, Arábia Saudita, onde o internacional português joga atualmente.  

Veja aqui as imagens reveladas pela Vogue: 

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