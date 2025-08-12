A Fazenda

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 42min
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...» - TVI

O anel tem dois diamantes ovais de dois quilates cada.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Diogo Amaral voltou a mostrar que sabe como fazer rir os seus seguidores. O ator partilhou, nos stories do Instagram, a publicação de Georgina Rodríguez sobre o pedido de casamento de Cristiano Ronaldo, onde se vê um imponente anel de noivado avaliado em milhões, com dois diamantes ovais de dois quilates cada.

Com o seu tão conhecido humor, Diogo colocou na legenda da imagem: «Anel igualzinho ao que dei à minha Célia», deixando implícita a comparação divertida entre a jóia milionária e o que terá oferecido à companheira, Jessica Athayde , ou “Célia”, como decidiu apelidar carinhosamente. Jessica partilhou na altura que: "Não é um anel típico, é um anel que eu gosto muito".

A reação hilariante de Diogo Amaral ao noivado de Cristiano Ronaldo

Recorde-se que o casal assinalou recentemente nove meses de casamento e que o pedido não foi nada convencional. Aconteceu a 25 de fevereiro de 2024, nas Maldivas, quando Jessica, vestida de sereia, surgiu junto à piscina com um fato de banho onde se lia: «Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer ao meu lado?». Uma proposta com a irreverência e ternura que definem a atriz.

Diogo, que achava estar apenas a registar mais uma brincadeira para as redes sociais, só percebeu que o momento era sério quando ouviu: «Diogo Amaral, quer ser a minha sereia?». «Pare de filmar para saborear o momento», contou o ator, que ainda ouviu Jessica anunciar às crianças: «a mãe acabou de pedir o pai em casamento…».

O casal, que tem em comum o filho Oliver, de seis anos, partilha frequentemente episódios divertidos da vida a dois, mostrando que, no seu caso, o humor é tão importante quanto o amor. A mais recente piada com o “anel milionário” é apenas mais uma prova de que sabem transformar qualquer situação num momento cúmplice e descontraído.

Num mundo em que as redes sociais tantas vezes mostram apenas o lado perfeito, Diogo e Jessica continuam a provar que a imperfeição divertida é, afinal, o maior tesouro, com ou sem diamantes de dois quilates.

Relacionados

«Ela viu-me e gritou: estás pronto?»: O momento que mudou a vida de Diogo Amaral para sempre

Antes do anel de milhões: o detalhe que poucos sabem sobre o romance de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

A Fazenda

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Alex volta para assombrar a relação de Ary e Júlia?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ponto fraco de Svetlana é descoberto e usado contra ela

A Fazenda
Hoje

Eva lança bomba a Miguel: «Eu vou ficar aqui»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
2

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
3

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje
4

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri aparece completamente diferente à frente de Talu

A Fazenda
dom, 3 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana

A Protegida
Hoje

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

A Fazenda
Hoje

O nome Lowê tem história. E, Rita Pereira revela tudo

Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Foi o meu pequeno ajudante»: Filho de Maria Botelho Moniz já ajuda Pedro Bianchi Prata

Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN