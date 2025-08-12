Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez começam o ano com muito amor e fogo de artifício! Veja todas as fotos da passagem de ano

Diogo Amaral voltou a mostrar que sabe como fazer rir os seus seguidores. O ator partilhou, nos stories do Instagram, a publicação de Georgina Rodríguez sobre o pedido de casamento de Cristiano Ronaldo, onde se vê um imponente anel de noivado avaliado em milhões, com dois diamantes ovais de dois quilates cada.

Com o seu tão conhecido humor, Diogo colocou na legenda da imagem: «Anel igualzinho ao que dei à minha Célia», deixando implícita a comparação divertida entre a jóia milionária e o que terá oferecido à companheira, Jessica Athayde , ou “Célia”, como decidiu apelidar carinhosamente. Jessica partilhou na altura que: "Não é um anel típico, é um anel que eu gosto muito".

Recorde-se que o casal assinalou recentemente nove meses de casamento e que o pedido não foi nada convencional. Aconteceu a 25 de fevereiro de 2024, nas Maldivas, quando Jessica, vestida de sereia, surgiu junto à piscina com um fato de banho onde se lia: «Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer ao meu lado?». Uma proposta com a irreverência e ternura que definem a atriz.

Diogo, que achava estar apenas a registar mais uma brincadeira para as redes sociais, só percebeu que o momento era sério quando ouviu: «Diogo Amaral, quer ser a minha sereia?». «Pare de filmar para saborear o momento», contou o ator, que ainda ouviu Jessica anunciar às crianças: «a mãe acabou de pedir o pai em casamento…».

O casal, que tem em comum o filho Oliver, de seis anos, partilha frequentemente episódios divertidos da vida a dois, mostrando que, no seu caso, o humor é tão importante quanto o amor. A mais recente piada com o “anel milionário” é apenas mais uma prova de que sabem transformar qualquer situação num momento cúmplice e descontraído.

Num mundo em que as redes sociais tantas vezes mostram apenas o lado perfeito, Diogo e Jessica continuam a provar que a imperfeição divertida é, afinal, o maior tesouro, com ou sem diamantes de dois quilates.