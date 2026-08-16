Revelada toda a verdade do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina: As fotos verdadeiras, os fatos dos noivos e a cerimónia em Fátima

Dias após o Mundo ser surpreendido com o casamento secreto de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, a revista Vogue revelou, em exclusivo, a verdade sobre a cerimónia a as fotografias reais do que se passou.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez escolheram casar-se a 11 de agosto, precisamente quando assinalavam 10 anos do dia em que se conheceram na loja Gucci de Madrid. O casamento civil aconteceu na casa de Cascais, na sala de estar. O local foi escolhido por ser aqui que vivem o dia-a-dia: tomam o pequeno-almoço, almoçam e jantam em família.

Gio não usou um vestido de noiva. Tal como a Vogue revela em exclusivo, Georgina usou um conjunto de saia e casaco da Gucci, com sapatos de cetim. CR7 usou um fato de algodão bege claro, também da Gucci. A escolha da marca está relacionada com o local onde se apaixonaram: a loja da Gucci onde Georgina trabalhava.

O que ainda era totalmente secreto é que Cristiano e Georgina deslocaram-se depois ao Santuário de Fátima, onde foram abençoados numa cerimónia privada, numa capela. «Foi exatamente como eu tinha imaginado», declarou Georgina, revelando que os filhos «foram os protagonistas» do dia. «Assim como são em todos os nossos dias».

À publicação, o casal revelou que ainda pretende fazer uma festa maior. Contudo, não em breve. É que no dia seguinte ao casamento, Cristiano Ronaldo e a família viajaram para Riade, Arábia Saudita, onde o internacional português joga atualmente.

Veja aqui as imagens reveladas pela Vogue: