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"Meu irmão, meu orgulho para sempre": Katia Aveiro emociona-se antes do duelo entre Portugal e Espanha

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 58min
"Meu irmão, meu orgulho para sempre": Katia Aveiro emociona-se antes do duelo entre Portugal e Espanha - TVI

A irmã do capitão da Seleção partilhou mais um momento especial no Mundial

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A poucas horas de mais um desafio decisivo para a Seleção Nacional, Katia Aveiro partilhou um momento de muita emoção que comoveu os fãs de Cristiano Ronaldo. Nas redes sociais, a irmã do capitão português recordou o encontro frente à Croácia e mostrou algumas imagens especiais vividas em família, deixando uma mensagem de orgulho e amor pelo irmão.

"A camisola ficou nas minhas mãos, mas o momento ficou guardado no coração. Ontem não foi apenas mais um jogo. Foi emoção, foi orgulho, foi família. Foi uma vida inteira resumida num abraço, numa lágrima e num sorriso. Meu irmão, meu orgulho. Para sempre. Viva Portugal. Viva a nossa pátria, a nossa bandeira e a nossa história", escreveu Katia Aveiro na legenda de uma publicação que rapidamente reuniu milhares de reações.

Nas fotografias é possível ver vários momentos ao lado da família, incluindo Dolores Aveiro, bem como o instante em que Cristiano Ronaldo faz chegar uma camisola do jogo à irmã nas bancadas. Um gesto cheio de significado, que acabou por se transformar num dos momentos mais comentados pelos seguidores.

A publicação recebeu também mensagens carinhosas de familiares e amigos. Elma Aveiro comentou: "Adoro, família que eu escolhi ❤️❤️". Já Heloísa Bolsonaro destacou a dimensão do carinho que Cristiano Ronaldo desperta além-fronteiras: "A impressão é que o MUNDO todo torce por Portugal, por causa do Cristiano! Somos muito fãs, não apenas pelo excelente jogador, mas pela pessoa que és! 👏👏👏".

Numa altura em que Portugal se prepara para passar mais uma fase do Mundial com Espanha, a mensagem de Katia Aveiro surge como mais uma demonstração da união que rodeia Cristiano Ronaldo dentro e fora dos relvados. Entre camisolas, abraços e palavras de orgulho, ficou evidente que, para a família Aveiro, cada jogo é muito mais do que futebol.

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