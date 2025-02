Estas duas atrizes da TVI ficaram na mesa de Cristina Ferreira na Gala. Saiba quem são

No passado sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI celebrou mais um ano de existência com uma gala memorável no Casino Estoril. A noite foi marcada por emoções e surpresas e muitos looks que encheram de glamour a passadeira vermelha.

Cristina Ferreira é um dos nomes que, independentemente da ocasião, nunca passa despercebida. Desta vez, escolheu um vestido cinzento escuro de João Rolo, que enaltece a sua elegância enquanto diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.



Na mesa da apresentadora, estiveram sentados: João Patrício, Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz, Maria Cerqueira Gomes, Mafalda Castro, Ruben Rua. Mas também se sentaram caras da ficção. Rita Pereira, Pedro Teixeira e Sara Prata tiveram a honra de se sentarem na mesa de Cristina Ferreira. Sabia deste pormenor?

