Cristina Ferreira declara o seu amor por João Monteiro, após gesto romântico do namorado

Nesta terça-feira, dia 23, a apresentadora Cristina Ferreira de 48 anos conduziu mais uma edição do "Especial" de "Secret Story - Casa dos Segredos". Minutos após o término da emissão, a comunicadora, de 48 anos, partilhou uma novidade sobre o namorado, João Monteiro de 39 anos: o treinador de ténis estava à sua espera nos bastidores do programa.
"Sair do programa e ter a felicidade à espera", escreveu a apresentadora na legenda da fotografia desse momento, acompanhada de um coração roxo, símbolo da união do casal.
História de Amor de Cristina Ferreira e João Monteiro
O romance entre Cristina Ferreira e João Monteiro teve início no final de 2023, quando se conheceram nos bastidores do programa da TVI, "Big Brother". Apesar de inicialmente pensarem que seria apenas mais um namoro passageiro, a relação revelou-se sólida e profunda.
Ao longo do tempo, o casal tem partilhado momentos juntos, embora com alguma discrição. Em setembro de 2024, Cristina Ferreira e João Monteiro celebraram o primeiro aniversário de namoro, regressando ao local onde tudo começou, reforçando o compromisso e a cumplicidade entre ambos.
A relação tem sido marcada por gestos de carinho e apoio mútuo. Em setembro de 2025, Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais uma fotografia com João Monteiro, na qual ele a apoiava antes de uma gala do "Secret Story", demonstrando o suporte constante do namorado na sua vida profissional
