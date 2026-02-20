Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 5min
Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado - TVI

A espera acabou.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira lançou um novo produto de beleza em colaboração com a marca ÈME Beauty by Maria Maia Beauty, uma novidade que promete conquistar os seus fãs. O power stick surge como um produto dois em um, funcionando simultaneamente como blush e batom.

A apresentadora da TVI continua a expandir a sua presença no mundo empresarial. A sua marca, Eu sou GIRA, uniu-se à ÈME Beauty by Maria Maia Beauty para lançar este stick multifunções, marcando a primeira vez que a comunicadora se aventura no universo da maquilhagem.

“Segredo revelado. Não é um baton, não é um blush, são os dois num só. O power stick da ÈME Beautyl x Eu sou GIRA, chega em breve. Foram meses a descobrir o produto perfeito com a Maria Costa Maia”, explicou a comunicadora. Cristina Ferreira revelou ainda que “admira muito o trabalho da empresária” e que “quando esta lhe lançou o desafio nem hesitou”.

“A GIRA é uma plataforma de incentivo feminino também. Duas mulheres à frente de duas marcas com propósitos semelhantes. A união fazia todo o sentido. E vocês vão adorar o power stick. Em duas cores tão diferentes mas, imprescindíveis. Vamos mostrando tudo até ao lançamento, que também vai ser muito especial. Logo já vos mostro como usar. Duas marcas. Duas mulheres. Todas as mulheres”, acrescentou.

Saiba que Maria Costa Maia, com cerca de 29 anos em 2025/2026, é uma jovem empreendedora e influenciadora digital, fundadora da marca portuguesa de cosméticos ÈME Beauty. Reconhecida como uma das figuras em destaque do empreendedorismo jovem, construiu um verdadeiro império no setor da beleza, com especial foco em produtos como máscaras labiais e blushes.

 

 

Relacionados

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Mais Vistos

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem
1

Sharam Diniz

17 nov 2025
2

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje
3

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set 2025
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Ontem

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem

“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem
Mais Fora do Ecrã