Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Cristina Ferreira lançou um novo produto de beleza em colaboração com a marca ÈME Beauty by Maria Maia Beauty, uma novidade que promete conquistar os seus fãs. O power stick surge como um produto dois em um, funcionando simultaneamente como blush e batom.

A apresentadora da TVI continua a expandir a sua presença no mundo empresarial. A sua marca, Eu sou GIRA, uniu-se à ÈME Beauty by Maria Maia Beauty para lançar este stick multifunções, marcando a primeira vez que a comunicadora se aventura no universo da maquilhagem.

“Segredo revelado. Não é um baton, não é um blush, são os dois num só. O power stick da ÈME Beautyl x Eu sou GIRA, chega em breve. Foram meses a descobrir o produto perfeito com a Maria Costa Maia”, explicou a comunicadora. Cristina Ferreira revelou ainda que “admira muito o trabalho da empresária” e que “quando esta lhe lançou o desafio nem hesitou”.

“A GIRA é uma plataforma de incentivo feminino também. Duas mulheres à frente de duas marcas com propósitos semelhantes. A união fazia todo o sentido. E vocês vão adorar o power stick. Em duas cores tão diferentes mas, imprescindíveis. Vamos mostrando tudo até ao lançamento, que também vai ser muito especial. Logo já vos mostro como usar. Duas marcas. Duas mulheres. Todas as mulheres”, acrescentou.

Saiba que Maria Costa Maia, com cerca de 29 anos em 2025/2026, é uma jovem empreendedora e influenciadora digital, fundadora da marca portuguesa de cosméticos ÈME Beauty. Reconhecida como uma das figuras em destaque do empreendedorismo jovem, construiu um verdadeiro império no setor da beleza, com especial foco em produtos como máscaras labiais e blushes.