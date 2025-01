Cristina Ferreira faz promessa relacionada com o seu novo projeto: «Maio pode mudar a tua vida»

Cristina Ferreira anunciou, este domingo (19 de janeiro de 2025), o lançamento de uma bruma íntima: PIPY.

Este produto, que faz parte do novo projeto da apresentadora, «Eu sou GIRA», é, segundo a publicação, «uma provocação» e um incentivo a que as mulheres sejam «livres, com palavra, confiantes e no caminho da felicidade». «A partir de hoje não saias de casa sem o teu PIPY», conclui a apresentadora, estimulando a compra.

Através de um Instastorie, Cristina Ferreira explicou o conceito do novo projeto, deixando algumas promessas:

Recorde-se que foi durante as férias na Índia, que a empresária surpreendeu ao lançar o «Eu sou Gira».