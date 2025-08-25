Cristina Ferreira deixa atriz portuguesa com lágrima no canto do olho

Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”

Partilha de Cristina Ferreira deixa influencer com "lágrima no canto do olho"

Cristina Ferreira, 47 anos, voltou a encantar os seguidores com uma publicação carregada de significado. A apresentadora da TVI partilhou nas suas redes sociais uma lista de coisas que, segundo a própria, “realmente importam” no dia a dia — pequenos gestos e valores que não dispensa na sua vida.

Na legenda, Cristina Ferreira escreveu: «Olhar para dentro. Tudo o que importa está sempre por perto. ✨»

Entre as referências que deixou, uma em particular acabou por emocionar uma conhecida influencer portuguesa. A apresentadora destacou a importância de “apoiar quem merece” e, nesse contexto, mencionou Catarina Gouveia, referindo-se ao alojamento no Algarve onde ficou hospedada, que foi uma sugestão da atriz e criadora digital.

A reação de Catarina Gouveia não tardou: «Owwww só vi agora o slide que me deixou uma lágrima no cantinho do olho 🥹 Obrigada de coração!», escreveu na caixa de comentários, visivelmente sensibilizada com o gesto de Cristina Ferreira.

A partilha reuniu inúmeros elogios por parte dos seguidores, que se identificaram com a mensagem de valorização das coisas simples, dos afetos e do apoio genuíno.

