Cristina Ferreira deixa atriz portuguesa com lágrima no canto do olho

  • Joana Sequeira
  • Ontem às 12:39
Cristina Ferreira deixa atriz portuguesa com lágrima no canto do olho - TVI

Cristina Ferreira partilhou conselhos de vida nas redes sociais e emocionou Catarina Gouveia. A apresentadora destacou a importância de “apoiar quem merece” e deixou a influencer comovida.

Cristina Ferreira, 47 anos, voltou a encantar os seguidores com uma publicação carregada de significado. A apresentadora da TVI partilhou nas suas redes sociais uma lista de coisas que, segundo a própria, “realmente importam” no dia a dia — pequenos gestos e valores que não dispensa na sua vida.

Na legenda, Cristina Ferreira escreveu: «Olhar para dentro. Tudo o que importa está sempre por perto. ✨»

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

Entre as referências que deixou, uma em particular acabou por emocionar uma conhecida influencer portuguesa. A apresentadora destacou a importância de “apoiar quem merece” e, nesse contexto, mencionou Catarina Gouveia, referindo-se ao alojamento no Algarve onde ficou hospedada, que foi uma sugestão da atriz e criadora digital.

A reação de Catarina Gouveia não tardou: «Owwww só vi agora o slide que me deixou uma lágrima no cantinho do olho 🥹 Obrigada de coração!», escreveu na caixa de comentários, visivelmente sensibilizada com o gesto de Cristina Ferreira.

A partilha reuniu inúmeros elogios por parte dos seguidores, que se identificaram com a mensagem de valorização das coisas simples, dos afetos e do apoio genuíno.

Cristina Ferreira revela um dos seus segredos mais bem guardados 

Aos 47 anos, Cristina Ferreira está melhor do que nunca e decidiu partilhar algumas das suas dicas nas redes sociais. No V+ Fama de 22 de agosto, os comentadores analisaram os truques revelados pela apresentadora, destacando os que consideram mais eficazes. 

Aqui, a apresentadora de televisão revelou um dos seus segredos mais bem guardados de forma a combater a retenção de líquidos. Veja o vídeo, em baixo. 

 

Lembra-se de Catarina Gouveia em «Morangos com Açúcar»?

Ficou conhecida do público ao participar em «Morangos com Açúcar 6 - Verão», dando vida a Fátima Manuela Besugo. A sua personagem vivia com a mãe e a irmã, que só pensavam nas aparências.

Recorde aqui, um momento em vídeo. 

 

Em cima, percorra as galerias e descubra os conselhos inspiradores que Cristina Ferreira deixou aos fãs.

