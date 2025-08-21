Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Os medos da maternidade tardia.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam no «Dois às 10», Alda Gomes, atriz que está grávida pela primeira vez aos 46 anos, e a conversa rapidamente se transformou numa partilha sobre a maternidade tardia, os receios do parto e até as histórias pessoais da própria apresentadora.

Cristina não hesitou em questionar diretamente a atriz sobre uma preocupação comum: «A ideia de que vais ter menos tempo que uma mãe aos 20 está presente?». Alda Gomes respondeu sem rodeios, revelando algumas das suas inseguranças: «A adolescência desta criança será nos meus 60's e como é que será, será que eu terei paciência, será que serei muito chata por ser mais velha, por ser a única mãe "cota" da escola».

No meio desta conversa sobre receios, Cristina Ferreira decidiu partilhar a sua própria experiência de parto. «Estás com medo do parto? Eu conto-te uma boa história: o meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada, não tive uma dor, pronto», disse, desdramatizando o momento e descansando a atriz com a história de um parto fácil e tranquilo.

Alda, por sua vez, reconheceu que já ouviu histórias de todos os tipos, das mais tranquilas às mais mirabolantes, mas prefere não se prender em demasiados relatos: «Eu não precisava de saber tudo. Nem quero». A futura mãe confessou ainda que não sabe se o companheiro irá assistir ao parto: «Ele e o sangue não se dão...».

Esta gravidez, que a atriz descreve como «o projeto mais importante da sua vida», está a ser vivida de forma plena e serena. «Nos próximos tempos o meu único projeto é a gravidez», afirmou, mostrando-se focada em preparar-se para a chegada do bebé.

Entre confidências e partilhas pessoais, a entrevista deixou claro que cada experiência de maternidade é única, seja aos 20, aos 30 ou aos 40. 

