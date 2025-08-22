Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Esta sexta-feira, dia 22 de agosto, no programa «Dois às 10», Cristina Ferreira ficou surpreendida com uma revelação inesperada durante a entrevista. A conversa, que não tinha Rui de Sá como foco, acabou por revelar que o ator e apresentador, conhecido pelo seu percurso televisivo, trabalha atualmente no restaurante “Cota Coelho”, espaço criado por Joana Coelho em homenagem ao avô António, de 95 anos.

Cristina Ferreira não escondeu a surpresa: «Está lá a trabalhar? Que giro!», comentou

A revelação, feita durante o programa, deixou os apresentadores visivelmente espantados, e cheios de curiosidade em saber como está o ator nos dias de hoje. O restaurante “Cota Coelho” é já reconhecido pelo seu conceito familiar e pela ligação à história da família Coelho, atraindo a atenção tanto de clientes como de figuras públicas.

A participação de Rui de Sá no restaurante não era do conhecimento do público, o que acrescentou um elemento de surpresa a esta conversa reforçando a ligação entre a televisão e o universo gastronómico.

Relembre-se que Rui de Sá é um rosto conhecido da televisão portuguesa, com uma carreira consolidada em diversas novelas da TVI. Integrou o elenco de «A Única Mulher» onde se destacou pela sua versatilidade e capacidade de dar vida a personagens complexas.

