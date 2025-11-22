«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios

  TVI Novelas
  Há 2h e 22min
Um desabafo emocionante.

Cristina Ferreira vive uma fase marcada por ritmo acelerado, muito trabalho e inúmeros desafios. A apresentadora e diretora de entretenimento da TVI voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um desabafo sincero sobre o momento exigente que está a atravessar, mas também para revelar novidades que a estão a encher de entusiasmo.

No seu texto, Cristina admite que os dias parecem não ter pausa, descrevendo uma rotina quase contínua: «Sentei-me agora a ver o @sstvi. Daqui a pouco estou a apresentá-lo outra vez. Nesta fase os dias são intensos, a cabeça não descansa, como se as semanas colassem umas nas outras.»

Apesar deste cenário exigente, Cristina destaca que o «caos» vem acompanhado de boas notícias, novos projetos e muitas ideias para o futuro.«E neste caos boas notícias, preparar o futuro, trabalhar em equipa, pensar 2026 e as muitas surpresas pensadas.» Um dos motivos do seu entusiasmo é o lançamento dos seus novos perfumes, cujo envio começou precisamente hoje. Cristina mostra-se radiante com o feedback inicial: «Os perfumes começaram hoje a ser enviados. Vão começar a chegar a vossa casa e estou mesmo entusiasmada com o feedback. Hoje, uma pessoa ligada ao meio disse-me que eram incríveis, um salto de qualidade. Deixou-me orgulhosa.»

Fiel à sua postura motivadora, Cristina Ferreira deixou ainda uma mensagem inspiradora aos seguidores, reforçando a importância de não desistirem dos seus sonhos: «Na vida devemos tentar sempre melhorar. Não desistam nunca de procurar o vosso lugar. É aí que a vida se celebra.»

A publicação termina com um agradecimento emocionado: «Obrigada, obrigada, obrigada.»

Cristina Ferreira volta, assim, a mostrar a sua determinação, a sua ambição e a sua ligação autêntica ao público, num momento onde trabalho, criatividade e emoção caminham lado a lado.

Recorde-se que apresentadora namora com João Monteiro e surpreendeu o país ao divulgar um vídeo onde surge vestida de noiva ao lado de João Monteiro, numa produção que deixou os seguidores em verdadeira euforia. Tudo fazia parte da campanha de lançamento dos dois novos perfumes da sua marca “GIRA”, a dupla “We”, um feminino e outro masculino.

