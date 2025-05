Cristina Ferreira faz desabafo sobre saúde: «Nos últimos dias andei a dormir mal»

Cristina Ferreira usou as redes sociais, esta segunda-feira, para partilhar com os seus seguidores um desabafo sincero sobre o seu estado de saúde nos últimos dias. Num Story de Instagram publicado esta manhã, a apresentadora revelou que tem sofrido com noites mal dormidas e dores de cabeça frequentes.

Acordei às 5:20h. Nos últimos dias andei com muitas dores de cabeça e a dormir mal. Hoje já estou melhor. Beber mais água ajudou muito", escreveu a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, num registo intimista e direto.

Cristina Ferreira, conhecida pela sua energia contagiante e ritmo de trabalho intenso, aproveitou o momento para lembrar a importância de cuidar do corpo e ouvir os sinais que ele dá. A pequena nota sobre o consumo de água — muitas vezes desvalorizado — surge como uma dica simples, mas eficaz, que fez toda a diferença no seu bem-estar.

Este desabafo vem reforçar a imagem de Cristina Ferreira como uma mulher real, que não tem receio de mostrar fragilidades e de partilhar com transparência o que vai sentindo, algo que tem aproximado ainda mais o público da figura que é, há já vários anos, um dos rostos mais queridos da televisão portuguesa.