Novo lançamento de Cristina Ferreira dá que falar: «Agora é que vamos provocar incêndios»

Cristina Ferreira voltou a surpreender com mais uma novidade da sua marca GIRA e, desta vez, promete aumentar as temperaturas – literalmente!

A página oficial da marca no Instagram partilhou um vídeo promocional onde apresenta as novas gomas “ONFIRE”, um suplemento que tem como objetivo estimular o desejo sexual e melhorar a vitalidade.

Os 🌡️ vão começar a subir a partir de AGORA! A questão é: quem é que te vai apagar o 🔥 quando as gomas ONFIRE começarem a fazer parte da tua rotina?", lê-se na descrição da publicação.

Comunicando de forma direta e descontraída, a marca reforça que o desejo sexual varia ao longo da vida e que é importante estar atento aos sinais do corpo:

O desejo sexual muda consoante os dias, a idade, a fase da vida e da relação. Sabemos que não é normal ter vontade todos os dias, como também não é normal não haver um único dia em que se sinta essa vontade".

As novas gomas ONFIRE já estão disponíveis para compra no site eusougira.com e são apresentadas como uma ajuda natural para reacender a chama e aumentar a energia:

Este é o suplemento que te ajuda a estimular o desejo e melhora a tua vitalidade!".

Como seria de esperar, os seguidores reagiram de imediato à novidade com entusiasmo e muitos emojis de fogo: «Agora é que vamos provocar incêndios 🔥❤️», «Arrasou!», «Cristina, és imparável!», são apenas alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Com esta aposta ousada e original, Cristina Ferreira reforça mais uma vez a identidade da marca GIRA, focada no empoderamento feminino, no bem-estar e na confiança.

