A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

  • Joana Sequeira
  • Há 3h e 59min
A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos - TVI

Cristina Ferreira irá celebrar os 48 anos em Ibiza, após uma passagem por Madrid. A apresentadora da TVI juntou-se assim à lista de famosos rendidos ao destino espanhol.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira escolheu um dos destinos mais cobiçados pelas estrelas internacionais para comemorar os seus 48 anos: Ibiza. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI partilhou, no Instagram, imagens desta viagem especial que assinala uma data marcante da sua vida.

Veja o vídeo da revelação, em baixo.

 

Antes de aterrar em Ibiza, Cristina Ferreira fez uma paragem em Madrid, cidade que serviu de ponto de partida para a aventura de aniversário. O destino escolhido não é novidade entre os famosos: Ruben Rua, Anitta, Neymar, Helena Coelho, A Pipoca Mais Doce e Pedro Sampaio também já se renderam à energia única da ilha espanhola.

Veja a publicação original, em baixo.

 

 

Na legenda, pode ler-se: "A começar a despedida dos 47. Voei para Madrid que é sempre um bom ponto de partida. Está calor, gosto cada vez mais da cidade (...) Vai ser curta a estadia que amanhã arranco bem cedo. Mas vale sempre a pena. Estou quase nos 48 (é só terça e às oito da manhã como diz a minha mãe)"

Nas partilhas feitas nas redes sociais, Cristina Ferreira mostra-se radiante, transmitindo a felicidade de celebrar esta etapa em cenário paradisíaco. Conhecida por valorizar momentos de introspeção e de celebração da vida, a apresentadora transforma cada aniversário num marco especial, junto dos que lhe são mais próximos ou em destinos que inspiram liberdade e alegria.

Com praias deslumbrantes, noites animadas e uma atmosfera que combina glamour e descontração, Ibiza irá tornar-se, com certeza, um palco de recordações inesquecíveis para Cristina Ferreira.

O testemunho que comoveu a apresentadora 

Esta semana, dia 2 de setembro, Cristina Ferreira viveu um momento emocionante enquanto apresentava o "Dois às 10". A ex-concorrente do "Big Brother" Jandira Dias abriu o coração e recordou momentos difíceis da sua vida pessoal, após a separação do pai dos filhos. As revelações marcaram todos em estúdio e emocionaram Cristina Ferreira, que não conteve as lágrimas perante o testemunho da ex-concorrente.

Recorde o momento, no vídeo em baixo. 

 

Em cima, espreite a galeria de fotografias da apresentadora, que preparámos para si.

Relacionados

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
1

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Ontem
2

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

A Fazenda
Hoje
3

Vem aí em «A Protegida»: Sofia vive episódio de terror e destruição

A Protegida
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: Sofia descobre que Teresa é mãe de JD e é isto que ela faz

A Protegida
seg, 4 ago
5

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

seg, 28 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

A Protegida
Ontem

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Ontem

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Festa é Festa
Ontem

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Quero é Viver
Hoje

Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

Hoje

As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

Hoje

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
Hoje

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
Hoje

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN