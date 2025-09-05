A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Cristina Ferreira escolheu um dos destinos mais cobiçados pelas estrelas internacionais para comemorar os seus 48 anos: Ibiza. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI partilhou, no Instagram, imagens desta viagem especial que assinala uma data marcante da sua vida.

Veja o vídeo da revelação, em baixo.

Antes de aterrar em Ibiza, Cristina Ferreira fez uma paragem em Madrid, cidade que serviu de ponto de partida para a aventura de aniversário. O destino escolhido não é novidade entre os famosos: Ruben Rua, Anitta, Neymar, Helena Coelho, A Pipoca Mais Doce e Pedro Sampaio também já se renderam à energia única da ilha espanhola.

Veja a publicação original, em baixo.

Na legenda, pode ler-se: "A começar a despedida dos 47. Voei para Madrid que é sempre um bom ponto de partida. Está calor, gosto cada vez mais da cidade (...) Vai ser curta a estadia que amanhã arranco bem cedo. Mas vale sempre a pena. Estou quase nos 48 (é só terça e às oito da manhã como diz a minha mãe)"

Nas partilhas feitas nas redes sociais, Cristina Ferreira mostra-se radiante, transmitindo a felicidade de celebrar esta etapa em cenário paradisíaco. Conhecida por valorizar momentos de introspeção e de celebração da vida, a apresentadora transforma cada aniversário num marco especial, junto dos que lhe são mais próximos ou em destinos que inspiram liberdade e alegria.

Com praias deslumbrantes, noites animadas e uma atmosfera que combina glamour e descontração, Ibiza irá tornar-se, com certeza, um palco de recordações inesquecíveis para Cristina Ferreira.

O testemunho que comoveu a apresentadora

Esta semana, dia 2 de setembro, Cristina Ferreira viveu um momento emocionante enquanto apresentava o "Dois às 10". A ex-concorrente do "Big Brother" Jandira Dias abriu o coração e recordou momentos difíceis da sua vida pessoal, após a separação do pai dos filhos. As revelações marcaram todos em estúdio e emocionaram Cristina Ferreira, que não conteve as lágrimas perante o testemunho da ex-concorrente.

Recorde o momento, no vídeo em baixo.