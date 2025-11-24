«Mais uma paixão»: Foi isto que fez Cristina Ferreira conquistar 3 milhões de visualizações

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:57
«Mais uma paixão»: Foi isto que fez Cristina Ferreira conquistar 3 milhões de visualizações - TVI

Um momento único.

A apresentadora Cristina Ferreira surpreendeu os seus seguidores ao partilhar, através do Instagram, uma atualização que revela o enorme impacto das suas publicações recentes. Nos últimos dias, Cristina Ferreira dedicou-se a momentos de lazer no Douro, acompanhada do namorado, João Monteiro. A viagem proporcionou experiências únicas, que a apresentadora não hesitou em partilhar com os seus fãs nas redes sociais.

As imagens publicadas rapidamente se tornaram virais, somando 3 milhões de visualizações, um feito que a própria Cristina Ferreira destacou com entusiasmo: "3 milhões. Foram muitos a 'viajar' pelo Douro", começou por referir a comunicadora. Cristina assumiu ainda que esta partilha trouxe-lhe grande satisfação: "Fico muito feliz com o vosso feedback e carinho. Recebi também muitas mensagens de emigrantes que mataram saudades da sua terra."

Além disso, Cristina Ferreira revelou que esta experiência reforçou a sua paixão pela fotografia: "E eu, mais uma vez, dei espaço à fotografia, que é cada vez mais uma paixão." Com estas publicações, Cristina Ferreira não só partilha momentos de lazer e intimidade com os seguidores, como também aproxima quem está longe do país, permitindo-lhes sentir um pouco da magia do Douro através da sua lente.

Recorde-se que apresentadora em conjunto com João Monteiro e surpreendeu o país ao divulgar um vídeo onde surge vestida de noiva ao lado do namorado numa produção que deixou os seguidores em verdadeira euforia. Tudo fazia parte da campanha de lançamento dos dois novos perfumes da sua marca “GIRA”, a dupla “We”, um feminino e outro masculino.

