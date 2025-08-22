Cristina Ferreira revela os segredos da boa forma. E é a inspiração desta atriz da TVI

Cristina Ferreira, de 47 anos, partilhou no Instagram as mudanças que tem vindo a implementar na sua rotina de saúde e bem-estar, recebendo uma onda de reações positivas, incluindo de várias figuras públicas. Entre elas destacou-se a atriz da TVI, Cindy Breyner, que não resistiu a comentar: «Adoro! Sinto o mesmo, mas aos 40. E venho aqui buscar motivação 👍🏻».

A apresentadora publicou imagens nas redes sociais acompanhadas de um longo testemunho sobre a sua determinação em adotar hábitos mais equilibrados e consistentes. «Estou determinada, focada e feliz. Os últimos tempos têm sido de adaptação. Há já muitos anos que tento ter uma vida saudável e cuidada. Mas nos últimos tempos quis dar o salto. Os 47 trazem alguma resistência 😜 mas pequenas mudanças fazem a diferença», escreveu Cristina, sublinhando que este é apenas «o início do processo».

Na mesma publicação, Cristina fez questão de destacar a importância do equilíbrio, admitindo que não abdica de momentos de prazer: «Com equilíbrio e exceções. Mas gosto de sentir que estou a fazer por mim. E gosto de sentir que, desse lado, se têm sentido motivados a fazer o mesmo. Adoro receber as vossas fotos com o vosso pequeno-almoço, as vossas dúvidas sobre suplementação e os elogios que me chegam. Estamos juntos. E cada vez melhor 😜».

A publicação não passou despercebida a outros rostos conhecidos, como a nutricionista Iara Rodrigues: «👏👏👏 tudo dito!», Catarina Gouveia: «Adorei todos 😍👏» e Kelly Baron, que reforçou o orgulho pelo estilo de vida saudável de Cristina: «healthy lifestyle 🌱 Orgulho 😍».

O testemunho de Cristina Ferreira reflete uma filosofia assente em escolhas conscientes: reforço da proteína e legumes nas refeições, redução do açúcar, aposta na musculação adaptada à sua idade e suplementação adequada ao corpo feminino. A apresentadora reconhece também a importância de cuidar da saúde mental, afirmando que procura diariamente «desligar do que provoca picos de stress» e valorizar momentos de paz.

Relembre-se que a apresentadora e a atriz têm uma relação próxima e cheia de cumplicidade, ora veja:

Depois de um verão marcado pela dedicação ao trabalho e por uma forte presença nas redes sociais, Cristina e João Monteiro aproveitaram recentemente para passar uns dias nas Baleares. Com praias de areia branca e águas cristalinas, o destino revelou-se ideal para o casal desfrutar de dias de descanso e tranquilidade antes de regressar os dias profissionais intensos.

O novo estilo de vida de Cristina Ferreira não é apenas uma mudança pessoal, mas um movimento que tem inspirado colegas, seguidores e amigos. A apresentadora mostra que nunca é tarde para fazer ajustes, mesmo que pequenos, e que cuidar de si pode tornar-se um processo partilhado e motivador para todos.

