«Mulheres, às armas»: Cristina Ferreira é a responsável pela nova série, que promete 'revolucionar' o país

«Mulheres, às armas» é a nova aposta da ficção da TVI, de autoria de Filipa Martins e idealizada por Cristina Ferreira.

«Desde miúda, habituei-me às cartas que a minha mãe lhe escrevia. Um dia, encontrei-as e fui ler tudinho. Habituei-me à história de a minha avó se ter vestido de preto desde o dia em que o filho partiu até ao dia em que voltou. Tudo isto sempre foi construído na minha cabeça ao longo da minha infância e da minha adolescência», revelou a apresentadora em exclusivo ao Jornal Nacional.

Esta série, de três episódios, conta com um elenco de luxo como: Vitória Guerra; Madalena Almeida; Sara Carinha; Joana Botelho; Silvia Chola; Rita Rocha Silva; José Condessa; João lagarto; Ana Brito e Cunha; Dalila Carmo; Fernanda Serrano; João Nunes Moteiro e Pedro Granger.

O enredo de «Mulheres, às armas»

50 anos após a revolução de Abril, “Mulheres, às armas!” reúne perfis femininos de diferentes origens que se aventuram no caminho titubeante da emancipação, da luta social e da política.



A amizade é o elo que as une nesta jornada no meio de adversidades. Juntas, decidem enfrentar outra guerra, a guerra contra a opressão da ditadura e da sociedade que as via apenas como mães, esposas, donas de casa ou trabalhadoras exploráveis, pagas abaixo dos homens.



«Mulheres, às armas!» tornou-se o grito de batalha de uma geração de mulheres que procurou a sua emancipação e lutou por um país mais justo e igualitário. É a história de heroínas anónimas que merece ser lembrada e celebrada como um testemunho do poder da solidariedade feminina e da luta pelos direitos e liberdades fundamentais.

«Mulheres, às armas» ainda não tem data de estreia, mas está pensada para as celebrações do 25 de abril. Não pode perder, na sua TVI.