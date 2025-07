«Hoje acabou. Assim, do nada»: Cristina Ferreira chora a perda de amigo e colega de longa data

Cristina Ferreira vive momento de luto com a morte inesperada de Pedro Leitão, amigo e designer gráfico com quem trabalhava há 12 anos.

Cristina Ferreira está a viver um momento de profundo luto após a morte inesperada de Pedro Leitão, designer gráfico com quem mantinha uma relação próxima há mais de uma década. A apresentadora da TVI revelou a notícia nas redes sociais, onde prestou uma sentida homenagem ao amigo e colega.

"Há dias que são uma merda. Hoje é um deles", escreveu, de forma direta e emocionada, numa publicação onde expressou o choque que sentiu ao ser confrontada com a perda em direto, durante a emissão do seu programa na TVI.

Pedro Leitão integrava a equipa de Cristina há 12 anos. Foi o designer gráfico da revista Cristina e, mais recentemente, o responsável pelo design da marca Gira. A apresentadora recorda o momento em que o conheceu: "Conheci-o numa reunião, antes do lançamento da revista, quando era preciso escolher quem ficaria com o lugar. Eram três candidatos e eu escolhi o Pedro. Disseram-me na altura que era melhor não, que era difícil de trabalhar com ele, e foi precisamente aí que disse: então é mesmo o Pedro que eu quero. Nunca tivemos uma questão, um problema, uma discussão. Nada."

Descrevendo Pedro como alguém fundamental no seu processo criativo, Cristina confessou: "Era o primeiro a quem ligava para partilhar uma ideia. Ele sonhava sempre comigo, dava mais mil ideias, mudava tudo quando era preciso. A última já não vamos concretizar juntos."

A apresentadora, de 47 anos, não escondeu a dor pela perda de alguém da sua confiança e proximidade, sublinhando a tragédia que representa esta morte repentina: "Tinha a minha idade, deixa uma família e deixou-nos a todos de rastos."

Cristina Ferreira terminou a homenagem com palavras sentidas: "Querido Pedro Leitão, esta página não estava prevista. E vais mesmo fazer muita falta. Mas ficas para sempre."

